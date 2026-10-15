Лювизу (Севги учун кеч емас): В Бразилии 70-летняя женщина впервые встретила возлюбленную и вышла замуж

В Бразилии широкое общественное внимание привлекла история женщины, которая до 70 лет никогда не состояла в романтических отношениях, а теперь вышла замуж за мужчину на 14 лет старше ее. Ее жизненная история в очередной раз доказала, что для любви никогда не поздно.

Мария Лусия дос Сантос и 84-летний Клементе дос Сантос познакомились в центре для пожилых людей в районе, где они живут. Отношения, начавшиеся с простого знакомства, со временем переросли в искренние чувства.

По сообщениям местных СМИ, они вместе посещали танцевальные вечера и становились все ближе друг к другу. Так между двумя людьми вспыхнула любовь, и они решили объединить свои судьбы.

В молодости Мария даже думала о том, чтобы стать монахиней. Однако позже она выбрала другой путь, долгие годы заботилась о своей семье и жила в одиночестве. В 70 лет она впервые испытала по-настоящему романтические отношения и открыла новую страницу в жизни.

Свадьба пары состоялась в мае. В церемонии приняли участие их близкие, члены семей и друзья. После того как сюжет об этом был показан по бразильскому телевидению, история завоевала внимание множества людей.

Пользователи социальных сетей тепло встретили историю пары, подчеркнув, что любовь не зависит от возраста и человек может найти свое счастье на любом этапе жизни.

Это событие служит напоминанием о том, что в жизни никогда не поздно начать все сначала.