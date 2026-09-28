Женщина, готовившаяся к свадьбе, умерла после операции по удалению жира

·104·Мир
Женщина, готовившаяся к свадьбе, умерла после операции по удалению жира

В столице Мексики Мехико 35-летняя Дульсе Мария за несколько месяцев до свадьбы тайком сделала липосакцию и скончалась после операции. Своему будущему мужу она сказала, что идет на процедуру по лечению миомы матки. Позже выяснилось, что она легла под нож пластического хирурга.

Дульсе Мария нашла клинику Пинк Глов Клиник через социальные сети и после консультации 27 августа внесла предоплату в размере около 3300 фунтов стерлингов. Перед операцией она почти 18 часов ничего не ела.

Однако хирургическое вмешательство проводилось не по адресу проведения консультации, а в другом здании, похожем на жилой дом. Родственники сообщили, что на здании не было вывески клиники.

Дульсе Мария зашла в здание 11 сентября около 13:00. Примерно в 15:30 ее семье поступило срочное сообщение. Врачи сообщили им, что женщина потеряла много крови, после чего у нее остановились сердце и дыхание.

По словам ее жениха Эмира Калеба, сотрудники вынесли вещи Дульсе Марии и попросили вызвать скорую помощь. Они пытались спасти ее с помощью кислорода и массажа сердца, однако казалось, что необходимого экстренного медицинского оборудования на месте не было.

Тело Дульсе Марии было вынесено судебными медиками после 19:00. В свидетельстве о смерти в качестве причин указаны отек головного мозга и скопление жидкости в легких.

По факту происшествия прокуратура начала расследование по статье о причинении смерти по неосторожности и другим правонарушениям. Был выдан ордер на арест лица, предположительно проводившего операцию, однако его личность и факт задержания официально не подтверждены.

Сестра Дульсе Марии рассказала, что позже заметила следы от игл под ребрами и на ягодицах погибшей. Эти следы пока никак официально не прокомментированы. Члены семьи также заявили, что Дульсе Мария выражала беспокойство по поводу отсутствия запаса крови в клинике, а перед операцией врач обошелся с ней «очень грубо».

Сын Дульсе Марии Диде Гонсалес вспомнил мать, назвав ее «женщиной-бойцом». После инцидента клиника удалила свои публикации в социальных сетях.

Расследование продолжается.

Дульсе МарияPink Glow ClinicМехикоЛипосакция
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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