В Китае родители используют ИИ, чтобы женить своих детей

·12·Мир
В Китае родители используют ИИ, чтобы женить своих детей

В Китае некоторые родители используют созданные с помощью искусственного интеллекта эмоциональные видеоролики, чтобы побудить своих детей к вступлению в брак и созданию семьи. В них пожилые люди сожалеют о том, что не создали семью в молодости, и раскаиваются в том, что не прислушались к советам родителей.

По данным китайского информационного агентства «Синьхуа» и Министерства гражданских дел, в 2024 году число официальных регистраций брака в стране составило 6,106 миллиона. Это на 20,5 процента меньше по сравнению с показателем предыдущего года. А количество браков на тысячу человек в стране составило всего 4,3.

Сокращение числа браков вызывает беспокойство у родителей. Сообщается, что они пытаются использовать различные методы, чтобы уговорить детей создать семью и завести детей.

Как сообщают несколько средств массовой информации, такие социальные платформы в Китае, как Дуйин и Веибо, наводнены роликами, созданными с помощью ИИ. В них пожилые персонажи заявляют, что сожалеют о том, что в молодости послушались родителей и не создали семью.

В одном из видео изображена созданная с помощью ИИ 58-летняя женщина, которая оказалась одна во время посещения больницы. Других пациентов, лежащих на соседних койках, навещают близкие и оказывают им уход.

В другом видео 56-летний персонаж выражает сожаление по поводу того, что в молодости не прислушался к советам родителей о создании семьи. Хотя большинство этих роликов распространяются со специальной отметкой о том, что они подготовлены с помощью ИИ, их продолжают миллионы раз просматривать и делиться ими.

Эту тенденцию называют «кибернападением» обеспокоенных родителей, направленным на то, чтобы убедить детей жениться. Однако критицы предупреждают, что такие методы могут еще больше усилить социальный разрыв между состоящими в браке и живущими в одиночестве. Несмотря на это, некоторые родители, переживающие за будущее своих детей, не придают особого значения этой критике.

Один из пользователей Веибо написал: «Нам нужно больше таких видео. Давайте посмотрим, кто все еще предпочитает оставаться одиноким».

Другой пользователь выразил мнение: «Пусть все распространяют эти ролики и показывают их молодежи».

Однако реакция на эту инициативу в основном носит негативный характер. Особенно молодежь воспринимает эти видео и всю тенденцию, связанную с их распространением, не всерьез, а скорее как нечто забавное.

«Очень забавно, что они использовали ИИ, потому что не смогли найти реального человека, который заставил бы людей плакать и жениться», — написал один из пользователей.

Другие отмечают, что такие видео могут не принести ожидаемого результата. По их мнению, подобное давление со стороны родителей может еще больше обидеть молодежь, испортить с ними отношения и даже стать причиной сознательного решения не вступать в брак.

Таким образом, на фоне сокращения числа браков в Китае видеоролики, созданные с использованием ИИ, вызывают новые споры между родителями и молодежью. А ролики, подготовленные с целью побудить к созданию семьи, для некоторых молодых людей становятся скорее поводом для шуток, чем трогательным наставлением.

СиньхуаМинистерство гражданских делDouyinкибернападение
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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