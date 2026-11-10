Сходство китайской супружеской пары принимают даже за близнецов

Молодая супружеская пара из китайской провинции Гуандун прославилась в социальных сетях благодаря поразительному внешнему сходству. Многие из тех, кто видит их, полагают, что они не супруги, а близнецы, разлученные много лет назад.

Лян Сайюй и Хэ Сяньшэн, которым около двадцати лет, управляют магазином лекарственных растений в городе Дунгуань провинции Гуандун. Несмотря на то, что оба они из семей, занимающихся традиционной медициной, поначалу они сталкивались с трудностями в развитии своего бизнеса.

Ситуация изменилась после того, как они начали создавать рекламные ролики в социальной сети Дуйин — китайском аналоге TikTok. Заметив, что они с супругом очень похожи, Лян решила использовать этот аспект в рекламе. Она уговорила мужа снимать юмористические видео в одинаковой одежде. Сегодня именно эти ролики стали основным рекламным инструментом магазина.

«Когда мы впервые встретились, я не думала, что мы похожи. Только после того, как мы прожили вместе несколько лет, я начала замечать это сходство. Последние два года мы почти всегда вместе: работаем, едим и отдыхаем вместе. Возможно, именно поэтому мы становимся все более похожими друг на друга», — говорит Лян.

Хэ, который по натуре немногословен, поначалу не проявлял особого интереса к участию в видеороликах жены. Однако позже он согласился на эту идею. Чтобы еще более комично подчеркнуть их сходство, он даже участвовал в роликах в женской одежде.

Вскоре видео пары стали вирусными, а число подписчиков на их странице начало расти. Некоторые пользователи проявляли больше интереса к новым видео супругов с одинаковой внешностью, чем к самому магазину.

Недавно поразительное сходство пары стало предметом еще более широкого обсуждения в китайских социальных сетях. Многие предположили, что они могут быть не мужем и женой, а однояйцевыми близнецами.

«Сдайте ДНК-тест, может быть, вы действительно брат и сестра, разлученные много лет назад?» — написал один из пользователей.

Другой человек оставил комментарий: «Они не просто похожи, они как две копии одного человека. Даже складки под подбородком одинаковые».

Таким образом, китайская пара, начавшая снимать видео для рекламы своего бизнеса, сегодня остается в центре внимания интернет-пользователей не только благодаря своему магазину, но и благодаря удивительному внешнему сходству.