Ветнаме отцы перевозят детей в школу через реку, поместив их в пакеты

·51·Мир
Ветнаме отцы перевозят детей в школу через реку, поместив их в пакеты

С началом сезона дождей во Вьетнаме переход через реку становится серьезной проблемой для школьников. Однако в деревне Хуой Ха родители вынуждены прибегать к необычному способу доставки детей в школу.

Как выяснилось, в сезон дождей уровень воды в реке Нам Чим резко поднимается, а течения усиливаются. В таких условиях переходить реку по обычному бамбуковому мосту становится опасно для детей.

Поэтому отцы в деревне сажают своих детей в большие пластиковые пакеты и переправляют их на другой берег реки. Благодаря этому одежда детей не намокает, и они добираются до школы относительно сухими.

Сообщается, что особенно в сезон дождей этим методом ежедневно пользуются более 50 школьников.

Хотя такой способ переправы через реку позволяет жителям деревни продолжать учебу в школе, дорога остается опасной из-за уровня воды и сильного течения.

Вьетнамдеревня Хуой Харека Нам Чимпереправа через реку в пластиковых пакетах
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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