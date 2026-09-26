Ветнаме отцы перевозят детей в школу через реку, поместив их в пакеты

С началом сезона дождей во Вьетнаме переход через реку становится серьезной проблемой для школьников. Однако в деревне Хуой Ха родители вынуждены прибегать к необычному способу доставки детей в школу.

Как выяснилось, в сезон дождей уровень воды в реке Нам Чим резко поднимается, а течения усиливаются. В таких условиях переходить реку по обычному бамбуковому мосту становится опасно для детей.

Поэтому отцы в деревне сажают своих детей в большие пластиковые пакеты и переправляют их на другой берег реки. Благодаря этому одежда детей не намокает, и они добираются до школы относительно сухими.

Сообщается, что особенно в сезон дождей этим методом ежедневно пользуются более 50 школьников.

Хотя такой способ переправы через реку позволяет жителям деревни продолжать учебу в школе, дорога остается опасной из-за уровня воды и сильного течения.