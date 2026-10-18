Михаил Галустян после визита в Душанбе попросил прощения у таджикского народа

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Михаил Галустян после визита в Душанбе попросил прощения у таджикского народа

Известный российский актер и шоумен Михаил Галустян официально попросил прощения у таджикского народа после своего визита в столицу Таджикистана город Душанбе и последовавшей за этим жесткой критики в социальных сетях.

Арртист 30 сентября посетил в качестве почетного гостя одно из закрытых мероприятий в Душанбе. Однако его приезд вызвал бурные споры в местном сегменте социальных сетей.

Причина критики: «Наша Руссиа» и стереотипы

Почему визит Галустяна столкнулся с возражениями:

  • Образы «Равшана и Джумшута»: Сетевые активисты и критики подчеркнули, что популярные в свое время на экранах образы из юмористического шоу «Наша Руссиа» ущемили достоинство трудовых мигрантов и сформировали негативные представления о таджиках;

  • Разделившаяся общественность: Если одна часть пользователей резко выступила против приезда актера в страну, то другие призвали простить прошлые шутки и к конструктивному диалогу.

«Душанбе меня поразил»: Искреннее отношение актера

После поднявшейся волны Михаил Галустян обратился к таджикскому народу, открыто выразив свои чувства и признав ошибки:

  • Официальные извинения: Шоумен выразил искреннее сожаление, если его прежние сценические образы кого-то обидели или задели чью-то честь, и попросил прощения у всего таджикского народа;

  • Первый визит и впечатления: Галустян отметил, что впервые побывал в Душанбе, и красота города, а также искреннее гостеприимство местных жителей оставили у него очень теплые впечатления;

  • Знакомство с культурой и историей: Артист выразил благодарность за теплый прием, добавив, что эта поездка позволила ему ближе познакомиться с богатой историей и культурой Таджикистана.

Презентация проекта на 1,5 миллиарда долларов

По имеющимся данным, видеообращение актера было сначала опубликовано на аккаунте главы «ТАС Интернатионал Груп» Олега Самсонова:

  • Цель визита: Компания пригласила Галустяна в Душанбе на официальную презентацию масштабного и современного девелоперского проекта «Душанбе Интернатионал Дистрикт»;

  • Небоскреб высотой 340 метров: Стоимость проекта составляет примерно 1,5 миллиарда долларов, в его рамках предусмотрено возведение огромной 77-этажной башни высотой до 340 метров.

Искренние извинения и признание Галустяна смягчили тон обсуждений в социальных сетях и были положительно встречены многими поклонниками.

Михаил ГалустянНаша RussiaTAS International GroupDushanbe International District
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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