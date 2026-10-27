Прогулка по золоту: в Дубае открывается первая в мире пешеходная дорожка из чистого 24-каратного золота
Дубай, жемчужина Объединенных Арабских Эмиратов, готовится к установлению очередного мирового рекорда и реализации беспрецедентного по своей роскоши проекта. К концу 2026 года в знаменитом районе города «Золотой рынок» (Gold Souk / Gold District) будет введена в эксплуатацию специальная пешеходная дорожка, выполненная из чистого 24-каратного золота.
Согласно официальной информации организаторов, данное сооружение станет первой и самой длинной в мире дорожкой из натурального золота, по которой гости смогут свободно прогуливаться, наслаждаясь уникальным драгоценным покрытием.
Чудо роскоши и инженерии: 24-каратная чистота
Проект оценивается как новый этап не только в туризме, но и в ювелирном деле и дизайне:
Чистое 24-каратное золото: Поверхность дорожки будет украшена золотым покрытием высочайшего качества с максимальной степенью чистоты (99,9%);
Первая и самая длинная в мире: Авторы проекта подчеркивают, что эта дорожка станет абсолютным мировым лидером по своей длине и концепции, а также будет официально зарегистрирована как рекорд;
Открытая общественная зона: Туристы и местные жители смогут без каких-либо ограничений ходить по драгоценной дорожке и устраивать фотосессии.
Почему именно Дубай? Стратегическая цель и туризм
За этой дорогостоящей инициативой стоит долгосрочная экономическая стратегия города:
Глобальный туристический поток: Вывод лидерства и привлекательности Дубая на мировой туристической карте на новый уровень;
Статус золотой столицы: Проект еще больше укрепит статус Дубая как главного мирового центра торговли золотом и ювелирной промышленности;
Новая визитная карточка для посетителей: Ожидается, что эта дорожка станет символичным местом, которое, подобно «Бурдж-Халифе» и «Рамке Дубая», должен посетить каждый турист.
Паспорт проекта золотой дорожки в Дубае
Показатель
Детали
Название проекта
Первая в мире 24-каратная золотая дорожка
Расположение
«Золотой район» (Gold District), Дубай, ОАЭ
Чистота сырья
24 карата (покрытие из чистого золота)
Статус
Первая и самая длинная в мире золотая пешеходная дорожка
Срок запуска
До конца 2026 года
Основная цель
Повышение туристической привлекательности и укрепление лидерства в торговле золотом
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