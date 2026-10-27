Прогулка по золоту: в Дубае открывается первая в мире пешеходная дорожка из чистого 24-каратного золота

Дубай, жемчужина Объединенных Арабских Эмиратов, готовится к установлению очередного мирового рекорда и реализации беспрецедентного по своей роскоши проекта. К концу 2026 года в знаменитом районе города «Золотой рынок» (Gold Souk / Gold District) будет введена в эксплуатацию специальная пешеходная дорожка, выполненная из чистого 24-каратного золота.

Согласно официальной информации организаторов, данное сооружение станет первой и самой длинной в мире дорожкой из натурального золота, по которой гости смогут свободно прогуливаться, наслаждаясь уникальным драгоценным покрытием.

Чудо роскоши и инженерии: 24-каратная чистота

Проект оценивается как новый этап не только в туризме, но и в ювелирном деле и дизайне:

Чистое 24-каратное золото: Поверхность дорожки будет украшена золотым покрытием высочайшего качества с максимальной степенью чистоты (99,9%);

Первая и самая длинная в мире: Авторы проекта подчеркивают, что эта дорожка станет абсолютным мировым лидером по своей длине и концепции, а также будет официально зарегистрирована как рекорд;

Открытая общественная зона: Туристы и местные жители смогут без каких-либо ограничений ходить по драгоценной дорожке и устраивать фотосессии.

Почему именно Дубай? Стратегическая цель и туризм

За этой дорогостоящей инициативой стоит долгосрочная экономическая стратегия города:

Глобальный туристический поток: Вывод лидерства и привлекательности Дубая на мировой туристической карте на новый уровень;

Статус золотой столицы: Проект еще больше укрепит статус Дубая как главного мирового центра торговли золотом и ювелирной промышленности;

Новая визитная карточка для посетителей: Ожидается, что эта дорожка станет символичным местом, которое, подобно «Бурдж-Халифе» и «Рамке Дубая», должен посетить каждый турист.

Паспорт проекта золотой дорожки в Дубае