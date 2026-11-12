Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане

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Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Таджикистана Эмомали Рахмону за внимание, которое уделяется русскому языку в республике. Об этом он заявил 12 ноября в ходе двусторонней встречи в Кремле.

Напомним, что 11 ноября главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности приняли участие в очередном саммите в Москве. После завершения саммита президент Таджикистана Эмомали Рахмон остался в Москве еще на один день для проведения двусторонних переговоров с российским лидером.

«Сегодня, как мы и договаривались, посвятим нашу встречу двусторонним отношениям. Эти связи, безусловно, носят стратегический характер и весьма позитивно развиваются в экономической и гуманитарной сферах. Мы благодарны вам за внимание, которое уделяется в Таджикистане русскому языку, и я всегда об этом говорю», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что между двумя странами существует еще много вопросов, требующих особого внимания. Он также поблагодарил Рахмона за возможность остаться в Москве и провести двусторонние переговоры.

Путин также напомнил, что 11 ноября на саммите ОДКБ обсуждались вопросы обеспечения безопасности в зоне ответственности организации. По его мнению, переговоры прошли позитивно и результативно, в очередной раз подтвердив готовность государств к сотрудничеству в сфере безопасности.

Статус русского языка в Таджикистане

Согласно статье 2 Конституции Таджикистана, государственным языком страны является таджикский язык. Русскому языку придан статус языка межнационального общения.

5 октября 2009 года был принят закон «О государственном языке». В соответствии с ним установлено использование таджикского языка в государственных органах и официальном делопроизводстве.

Согласно официальным данным, опубликованным в 2022 году, в стране функционировало 39 школ с обучением на русском языке. В них обучалось около 27 тысяч учеников. Кроме того, в более чем 160 смешанных школах с обучением на таджикском и русском языках училось около 70 тысяч детей.

В 2022 году в сотрудничестве с Россией были введены в эксплуатацию пять новых школ. Они расположены в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.

Кроме того, изучение русского языка включено в учебную программу общеобразовательных школ Таджикистана.

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