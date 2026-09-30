В штате Теннесси (США) казнять женщину впервые более чем за 200 лет

В американском штате Теннесси на 30 сентября запланировано приведение в исполнение смертного приговора в отношении Кристы Пайк. Если наказание будет приведено в исполнение, она станет первой казненной женщиной в истории штата за более чем 200 лет.

Сейчас 50-летняя Пайк была обвинена в убийстве своего сокурсника в 1995 году в возрасте 18 лет и впоследствии приговорена к смертной казни. Спустя почти три десятилетия ее дело вновь оказалось в центре внимания общественности.

Губернатор Билл Ли 28 сентября отклонил прошение о смягчении наказания Пайк. Таким образом, продолжается правовой процесс для осуществления ее казни, назначенной на 30 сентября.

Она была приговорена к смертной казни в 18 лет

Пайк была привлечена к ответственности за смерть 19-летней Коллин Слеммер, с которой они вместе учились по программе Джоб Корпс в Ноксвилле в 1995 году.

По этому делу в 1996 году Пайк была признана виновной в убийстве первой степени и приговорена к смертной казни. Ее тогдашний парень также проходил по делу, но поскольку на момент совершения преступления ему было 17 лет, к смертной казни он приговорен не был.

Сама Пайк вошла в историю как одна из самых молодых женщин, приговоренных к смертной казни в современном США.

Адвокаты просили о смягчении наказания

В прошении о помиловании, направленном губернатору, защитники Пайк подчеркнули, что в детские годы она подвергалась сексуальному насилию и сталкивалась с другими тяжелыми обстоятельствами, а также имела проблемы с психическим здоровьем.

Адвокаты заявили о разнице между 18-летней Пайк и нынешней 50-летней женщиной, попросив заменить смертную казнь на пожизненное заключение. В прошении о помиловании также приводились сведения о том, что она проходила лечение в тюрьме и раскаивается в содеянном.

Губернатор не изменил решение

Губернатор штата Теннесси Билл Ли после рассмотрения прошения о помиловании Пайк заявил, что назначенное государством наказание останется в силе.

После этого решения защитники Пайк сообщили, что используют оставшиеся юридические возможности для остановки ее казни.

А Верховный суд Теннесси в 2025 году назначил дату казни на 30 сентября 2026 года. В судебном документе отмечалось, что каких-либо правовых препятствий для исполнения приговора не существует.

Почему это дело привлекает особое внимание?

Дело Пайк вынесло на повестку дня правовые дискуссии не только о ее возрасте на момент совершения преступления, но и о применении смертной казни, тяжелых детских травмах и изменениях человека с течением лет.

В настоящее время мать покойной Коллин Слеммер поддерживает проведение казни. Она заявила, что почти тридцать лет ждала восстановления справедливости для своей дочери.

Поэтому вокруг дела существуют две точки зрения: защитники Пайк указывают на ее возраст и тяжелое детское прошлое как на важный фактор для смягчения наказания, в то время как семья жертвы ждет исполнения назначенного судом приговора.

30 сентября — решающая дата

Согласно текущему плану, приведение в исполнение смертного приговора Кристе Пайк назначено на 30 сентября 2026 года. Если казнь состоится, это станет первым случаем приведения в исполнение смертного приговора в отношении женщины в Теннесси за более чем 200 лет.

Это дело, продолжающееся почти 30 лет, таким образом вновь вывело в центр общественного обсуждения сложные правовые вопросы смертной казни в США, полномочий помилования и возраста на момент совершения преступления.