Самый высокий небоскреб в регионе: в Душанбе строят 340-метровую башню

В столице Таджикистана городе Душанбе дан старт беспрецедентному масштабному градостроительному проекту, который призван изменить архитектурный облик всего региона Центральной Азии. 3 сентября Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали официально заложили первый камень в фундамент многофункционального величественного архитектурного комплекса в Шоҳмансурском районе столицы. Главным символом этого мегапроекта станет 77-этажная «Башня Душанбе» высотой 340 метров, которая, как ожидается, превратится в самое высокое сооружение во всем регионе.

340-метровый рекорд и 5 небоскребов: что включает в себя комплекс?

Планируется, что проект станет одним из крупнейших современных архитектурных и развлекательных центров в Центральной Азии:

«Башня Душанбе» — новая вершина: 77-этажная главная башня высотой 340 метров возвысится как самое высокое здание не только в Таджикистане, но и во всей Центральной Азии;

52 крупных объекта: В состав сложного архитектурного комплекса войдут в общей сложности 52 сооружения различного назначения, в том числе 5 небоскребов и крупнейший в регионе торгово-развлекательный комплекс;

Многопрофильная экосистема: На территории комплекса будут возведены международный отель премиум-класса, бизнес-офисы, кафе и рестораны, современный концертный зал на 1000 мест, кинотеатры, детские площадки, спортивные комплексы, а также искусственное озеро и зеленые парки для прогулок.

«Город в городе» на 29 гектарах: более 6 000 квартир и 4 300 новых рабочих мест

Ожидается, что масштаб строительства придаст мощный импульс инфраструктуре и экономике региона:

Огромная жилая площадь: Общая земельная площадь комплекса составляет 29 гектаров, на которых будет построен современный жилой и деловой кластер площадью 270 тысяч квадратных метров;

Жилье и социальные объекты: В рамках проекта вырастут 42 многоэтажных дома на 6 160 квартир, современная школа на 1 200 учеников и детский сад на 500 мест;

Новые рабочие места: После полного ввода в эксплуатацию данного торгово-делового и сервисного комплекса будет создано более 4 300 новых рабочих мест.

К участию привлекаются компании Узбекистана: 5-летний международный консорциум

Мегапроект реализуется при широком сотрудничестве зарубежных инженерно-строительных компаний:

Генеральный подрядчик и сроки: Строительные работы будут поэтапно осуществляться компанией «Тас Интернатионал Груп» в течение 5 лет. К строительному процессу будет привлечено более 2 000 местных специалистов и рабочих;

Международный опыт и участие Узбекистана: Согласно информации компании «Кул Десигн Студио», разработавшей проектную концепцию комплекса, наряду с таджикскими компаниями в возведении объекта примут непосредственное участие специализированные профессиональные компании из Узбекистана, России и Объединенных Арабских Эмиратов.

В условиях растущей среди городов Центральной Азии гонки по созданию современной архитектуры и финансовых центров «Башня Душанбе» претендует на то, чтобы стать новой визитной карточкой региона.

Как вы думаете, ускорит ли увеличение числа таких небоскребов и огромных сити выше 300 метров в столицах Центральной Азии приток иностранных инвестиций в регион? Что вы думаете об участии узбекских компаний в подобных масштабных мегапроектах в соседней стране? Оставляйте свои мнения в комментариях!