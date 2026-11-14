В Иране 1 доллар достиг 2,7 миллиона риалов: названы причины экономического кризиса

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В Иране 1 доллар достиг 2,7 миллиона риалов: названы причины экономического кризиса
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  • По состоянию на 14 ноября 2026 года, в Иране 1 доллар США на открытом валютном рынке достиг 2 723 500 риалов.
  • Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что инфляция в стране достигла 200 процентов, а курс доллара приближается к отметке в 3 миллиона.
  • Министр объяснил этот экономический кризис влиянием политики «максимального давления» и санкций, начатых Дональдом Трампом в 2025 году.

Обесценивание национальной валюты Ирана — риала — продолжается. По состоянию на 14 ноября 2026 года на открытом валютном рынке страны 1 доллар США оценивается примерно в 2,7 миллиона риалов. Министр финансов США Скотт Бессент, подчеркнув, что экономическая ситуация в Иране еще больше ухудшилась, заявил, что курс доллара приближается к отметке в 3 миллиона, а инфляция достигла 200 процентов.

Эти цифры вновь вывели на повестку дня серьезные проблемы в экономике Ирана. Однако связан ли рост курса валюты только с внешним давлением или внутренние экономические проблемы страны также играют свою роль? В своем заявлении Бессент особо отметил влияние санкций США.

До какого уровня дошел курс доллара в Иране?

Согласно данным открытого валютного рынка, 14 ноября 2026 года курс продажи 1 доллара США в Иране составил 2 723 500 риалов. Это эквивалентно примерно 272 350 туманам.

Риал является официальной денежной единицей Ирана, однако население в повседневном обращении широко использует термин «туман». При этом 1 туман равен 10 риалам. Поэтому важно не путать эти две единицы в сообщениях о валютных курсах.

Говоря об обесценивании иранской валюты, Скотт Бессент упомянул показатель в 3 миллиона за доллар. По его мнению, это отражает тяжелую ситуацию в экономике страны.

По сравнению с предыдущим периодом изменения заметны. В заявлении Бессента говорится, что курс доллара ранее был около 600 тысяч, а затем приблизился к уровню 3 миллионов. Однако при сравнении этих цифр необходимо учитывать, какая дата и какая денежная единица имеются в виду.

Скотт Бессент: Трамп приказал начать политику максимального давления на Иран

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Дональд Трамп в 2025 году поручил ему реализовать политику максимального давления на Иран.

Как пояснил Бессент, основной целью Вашингтона было ограничение доходов Ирана от экспорта нефти, сокращение возможностей страны по доступу к международной финансовой системе и усиление воздействия санкций.

В своем выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка 6 марта 2025 года он также предупреждал о возможности обесценивания иранской валюты. В то время Бессент отмечал, что официальная инфляция в стране достигла 35 процентов, а риал за год потерял большую часть своей стоимости.

Впоследствии министр финансов США неоднократно отмечал, что санкции и дефицит доллара усилили давление на экономику Ирана.

Достигла ли инфляция 200 процентов?

Одной из самых примечательных цифр в заявлении Бессента является утверждение о том, что инфляция в Иране достигла 200 процентов.

Однако было бы неправильно принимать этот показатель за официальную статистику Ирана. Инфляция может варьироваться в зависимости от группы товаров, расчетного периода и методологии. Поэтому цифру в 200 процентов следует приводить именно как заявление Бессента.

Тем не менее, обесценивание риала напрямую влияет на покупательную способность населения. Особенно в условиях, когда цены на импортные товары, лекарства, продукты питания и сырье, необходимое для производства, зависят от валютного курса, удорожание доллара оказывает давление и на цены на внутреннем рынке.

Рост спроса на валюту, увеличение расходов на импорт и падение доверия населения к национальной валюте могут еще больше усложнить экономическую ситуацию.

Как санкции США влияют на экономику Ирана?

Экономика Ирана уже долгие годы находится под воздействием международных санкций. В частности, ограничения, направленные на экспорт нефти и международные банковские операции, влияют на поступления иностранной валюты в страну.

В рамках политики «максимального давления» США были усилены ограничения в отношении структур, участвующих в продаже иранской нефти, ее транспортировке и переводе доходов от экспорта через международную финансовую систему.

В результате этого возможности Ирана по доступу к иностранной валюте сокращаются, осуществление платежей за импорт затрудняется, а давление на национальную валюту растет.

Однако объяснять экономическую ситуацию только внешними санкциями было бы односторонним подходом. Важными факторами также являются внутреннее экономическое управление, проблемы в банковской системе, дефицит бюджета, денежно-кредитная политика и высокая зависимость от нефтяных доходов.

Насколько велика разница по сравнению с Узбекистаном?

При сравнении обесценивания иранского риала с сумом Узбекистана следует обратить внимание на то, чтобы валютные курсы обеих стран были взяты на одну и ту же дату.

В представленной информации указано, что 1 доллар США равен 11 973 сумам в Узбекистане и 2 702 000 риалам в Иране. Однако, поскольку не указано, к какой дате относятся эти цифры, представлять их как текущие курсы на 14 ноября 2026 года некорректно.

Курс на открытом рынке в Иране 14 ноября был зафиксирован на уровне около 2,72 миллиона риалов за 1 доллар.

Здесь есть еще один важный момент: номинал валюты не показывает напрямую ее экономическую мощь. Например, необходимость платить миллионы риалов за один доллар означает низкую номинальную стоимость национальной валюты по отношению к доллару, но для оценки экономики стран необходимо учитывать такие показатели, как инфляция, доходы населения, производство, внешняя торговля и покупательная способность.

Что ждет экономику Ирана в будущем?

Обесценивание риала, ограничения во внешней торговле и инфляционное давление остаются основными проблемами, стоящими перед экономикой Ирана.

Американская сторона открыто заявляет, что пытается ограничить финансовые возможности Тегерана посредством санкций. Иран же в условиях такого давления стремится сохранить свои внешнеторговые и финансовые связи.

Однако ситуация на валютном рынке определяется не только политическими заявлениями, но и реальными экономическими показателями. Доходы от экспорта нефти, золотовалютные резервы, возможности импорта и внутренняя инфляция останутся основными факторами, влияющими на курс риала в предстоящий период.

Как видно из текущей ситуации, самой большой проблемой для Ирана является не только рост курса доллара, но и восстановление доверия к национальной валюте и сохранение покупательной способности населения. Это требует не только краткосрочных мер, но и масштабных экономических реформ.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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