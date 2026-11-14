В Иране 1 доллар достиг 2,7 миллиона риалов: названы причины экономического кризиса

Обесценивание национальной валюты Ирана — риала — продолжается. По состоянию на 14 ноября 2026 года на открытом валютном рынке страны 1 доллар США оценивается примерно в 2,7 миллиона риалов. Министр финансов США Скотт Бессент, подчеркнув, что экономическая ситуация в Иране еще больше ухудшилась, заявил, что курс доллара приближается к отметке в 3 миллиона, а инфляция достигла 200 процентов.

Эти цифры вновь вывели на повестку дня серьезные проблемы в экономике Ирана. Однако связан ли рост курса валюты только с внешним давлением или внутренние экономические проблемы страны также играют свою роль? В своем заявлении Бессент особо отметил влияние санкций США.

До какого уровня дошел курс доллара в Иране?

Согласно данным открытого валютного рынка, 14 ноября 2026 года курс продажи 1 доллара США в Иране составил 2 723 500 риалов. Это эквивалентно примерно 272 350 туманам.

Риал является официальной денежной единицей Ирана, однако население в повседневном обращении широко использует термин «туман». При этом 1 туман равен 10 риалам. Поэтому важно не путать эти две единицы в сообщениях о валютных курсах.

Говоря об обесценивании иранской валюты, Скотт Бессент упомянул показатель в 3 миллиона за доллар. По его мнению, это отражает тяжелую ситуацию в экономике страны.

По сравнению с предыдущим периодом изменения заметны. В заявлении Бессента говорится, что курс доллара ранее был около 600 тысяч, а затем приблизился к уровню 3 миллионов. Однако при сравнении этих цифр необходимо учитывать, какая дата и какая денежная единица имеются в виду.

Скотт Бессент: Трамп приказал начать политику максимального давления на Иран

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Дональд Трамп в 2025 году поручил ему реализовать политику максимального давления на Иран.

Как пояснил Бессент, основной целью Вашингтона было ограничение доходов Ирана от экспорта нефти, сокращение возможностей страны по доступу к международной финансовой системе и усиление воздействия санкций.