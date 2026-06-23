Как картина Пикассо оказалась в доме наркоторговцев

В ходе обыска в рамках дела о торговле наркотиками во Франции была найдена пропавшая картина всемирно известного художника Пабло Пикассо. Инцидент произошел в городе Шампань-сюр-Марн на юго-восточной окраине Парижа.

Произведение Пикассо было украдено со склада по хранению предметов искусства в Париже. Картина фактически принадлежала коллекционеру, женщине из Сингапура. Один из подозреваемых в краже работал охранником на этом складе.

Официальное название картины пока не разглашается, однако подлинность подтверждена экспертами.

По сообщению газеты Ле Парисиен, сообщается, что помимо картины Пабло Пикассо, полиция изъяла из дома наркотические вещества, дорогую одежду и несколько тысяч евро наличными.

Работы Пикассо на протяжении многих лет остаются «любимой» целью воров. Эта ситуация в очередной раз демонстрирует, что безопасность произведений искусства обеспечена недостаточно, а их оборот на черном рынке продолжается.