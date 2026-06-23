Как картина Пикассо оказалась в доме наркоторговцев

·40·Мир
Как картина Пикассо оказалась в доме наркоторговцев

В ходе обыска в рамках дела о торговле наркотиками во Франции была найдена пропавшая картина всемирно известного художника Пабло Пикассо. Инцидент произошел в городе Шампань-сюр-Марн на юго-восточной окраине Парижа.

Произведение Пикассо было украдено со склада по хранению предметов искусства в Париже. Картина фактически принадлежала коллекционеру, женщине из Сингапура. Один из подозреваемых в краже работал охранником на этом складе.

Официальное название картины пока не разглашается, однако подлинность подтверждена экспертами.

По сообщению газеты Ле Парисиен, сообщается, что помимо картины Пабло Пикассо, полиция изъяла из дома наркотические вещества, дорогую одежду и несколько тысяч евро наличными.

Работы Пикассо на протяжении многих лет остаются «любимой» целью воров. Эта ситуация в очередной раз демонстрирует, что безопасность произведений искусства обеспечена недостаточно, а их оборот на черном рынке продолжается.

Пабло ПикассоФранцияКража ИскусстваПолиция ПарижаЧерный Рынок
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Бельгия выдала однодневные визы представителям «Талибана»Бельгия выдала однодневные визы представителям «Талибана»Сегодня, 15:25Трамп собирает оборонных гигантов из-за сокращения запасов оружияТрамп собирает оборонных гигантов из-за сокращения запасов оружияСегодня, 15:21Робот-полицейский, не выписавший ни одного штрафа, был уволенРобот-полицейский, не выписавший ни одного штрафа, был уволенСегодня, 15:02Женщина в России подожгла собственный дом, поверив мошенникамЖенщина в России подожгла собственный дом, поверив мошенникамСегодня, 14:54В Британии погибло легендарное 1200-летнее деревоВ Британии погибло легендарное 1200-летнее деревоСегодня, 14:48Пенсионный возраст для женщин снова повысят: новый порядокПенсионный возраст для женщин снова повысят: новый порядокСегодня, 14:46
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами