Шумная критика: Токаев о мужских объятиях при встрече

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Шумная критика: Токаев о мужских объятиях при встрече

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подверг критике привычку обниматься и целоваться при встрече, которая становится популярной в обществе, особенно среди мужчин и военных. Глава государства подчеркнул, что такое поведение совершенно не соответствует национальным ценностям и историческим традициям народа.

Эти мысли президент высказал во время открытого диалога с журналистами после голосования на парламентских выборах в Астане.

«В наших традициях такого никогда не было»

Обратив внимание на негативные изменения в культуре приветствия людей, глава государства подчеркнул, что границы должны соблюдаться:

«Мужчинам обниматься, целоваться, женщинам целовать мужчин, а мужчинам — женщин — это нехорошо. В наших традициях такого никогда не было», — сказал лидер Казахстана.

По словам Токаева, искренность и уважение между мужчинами должны выражаться через крепкое рукопожатие:

  • Культура рукопожатия: «Мужчины должны протягивать друг другу руку и крепко пожимать её. Здороваться нужно с улыбкой, подавая руку не вяло, как теплую котлету или ветку, но не более того»;

  • Замечание военным: Президент особенно резко осудил подобное поведение лиц в погонах: «Людей в военной форме в таком состоянии даже представить невозможно. Генералы тоже начинают обниматься. Что это такое?»

В Казахстане политическое обновление: выборы в Мажилис и отставка правительства

Токаев сделал это заявление в важный для страны политический день — выборы в новый однопалатный парламент — Мажилис :

  • Формирование нового парламента: В ходе воскресного голосования избирается новый состав Мажилиса;

  • Отставка правительства: Согласно законодательным требованиям, после избрания нового парламента действующее правительство слагает свои полномочия и формируется новый Кабинет министров страны.

Твердая позиция лидера Казахстана относительно национального менталитета и этикета общения вызывает широкие дискуссии в социальных сетях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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