Убит 12-летний мальчик: связана ли трагедия с «Игрой в кальмара»?

В Орехово-Зуевском городском округе Московской области погиб 12-летний школьник. По подозрению в преступлении задержаны две старшеклассницы 15 и 16 лет. Об этом сообщает «Медуза».

Как стало известно, 12-летний мальчик пропал без вести 26 августа в деревне Кабаново. К его поисковым работам также были привлечены волонтеры. Спустя сутки тело ребенка было обнаружено в заброшенном здании. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Вскоре в качестве подозреваемых были задержаны две местные девушки 15 и 16 лет. По данным СМИ и источников Телеграм-каналов, близких к правоохранительным органам, девушки могли спланировать преступление заранее. Они подготовили необходимые вещи и познакомились с мальчиком как соседи по деревне.

Предположительно, в день исчезновения ребенка девушки позвали его погулять и отвели в заброшенное здание. Источник «Комсомольской правды» в полиции сообщил, что девушки хотели «посмотреть, как умирают люди».

Некоторые источники писали, что процесс преступления снимался на телефон и был связан с неким «видеочелленджем». По другой версии, подозреваемые не брали с собой телефоны, чтобы не оставлять следов. После преступления они вернулись домой.

Версия, связанная с «Игрой в кальмара»

Мать погибшего мальчика Ирина в интервью изданию «мск1» рассказала, что подозреваемые могли планировать и другие преступления.

По ее словам, одна из версий следствия указывает на то, что девушки могли действовать под влиянием популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

В сериале персонажи участвуют в жестоких играх на выживание. Мать рассказала, что следователи пришли к такому предположению на основании того, что в комнате одной из подозреваемых висели плакаты с изображением героев сериала, а в ее аккаунте в TikTok были размещены сцены насилия из сериала.

Один из жителей деревни охарактеризовал девушек в беседе с «мск1» как спокойных и неконфликтных. По его словам, две подростцы были близкими подругами и проводили много времени вместе.

Также появилась информация о том, что был найден список из 50 человек, в который входил и погибший мальчик. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Что сказали подозреваемые на допросе?

Источник РЕН, близкий к силовикам, также распространил информацию о показаниях подозреваемых на допросе.

Согласно ей, одна из девушек заявила, что давно интересуется кровью и смертью людей. Другая подозреваемая якобы сообщила, что состояла в романтических отношениях с подругой и опасалась, что погибший мальчик может раскрыть этот секрет.

Некоторые источники подчеркивают, что подозреваемые не связаны с какими-либо субкультурами, в том числе с сатанизмом, но проявляли большой интерес к сериалу «Игра в кальмара».

Часть распространяемой информации на данный момент официально правоохранительными органами не подтверждена. Расследование продолжается.