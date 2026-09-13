Мошенничество на 17 млрд сумов под обещанием «беспроцентного кредита»: обмануты 400 граждан

·24·Общество
Мошенничество на 17 млрд сумов под обещанием «беспроцентного кредита»: обмануты 400 граждан

В Ташкентской области пресечена масштабная схема мошенничества, скрывавшаяся за размещенными в интернете объявлениями о выдаче «беспроцентных кредитов». По данным ГУВД, преступная группа присвоила 17 миллиардов сумов в общей сложности у 400 граждан. Члены группы задержаны.

Объявления в интернете, предлагающие удобные и легкие условия получения кредита, привлекают многих.

Особенно обещания вроде «беспроцентного кредита» могут показаться очень заманчивыми для людей, попавших в финансовые затруднения.

Однако случай в Ташкентской области в очередной раз показал, какие риски могут скрываться за подобными объявлениями.

Обещание «беспроцентного кредита» обмануло 400 граждан

По данным ГУВД Ташкентской области, члены преступной группы размещали в интернет-сетях объявления со смыслом «Получите беспроцентный кредит».

Через них они привлекали граждан возможностью получения кредита.

В результате жертвами данной схемы стали в общей сложности 400 граждан.

Самым серьезным показателем стал объем присвоенных средств.

Преступная группа присвоила 17 миллиардов сумов.

В среднем это означает, что на каждого пострадавшего приходится почти по 42,5 миллиона сумов.

Что стояло за одним объявлением в интернете?

В настоящее время растет число объявлений, предлагающих услуги или финансовые продукты через интернет.

Мошенники же стараются использовать простые и привлекательные предложения, чтобы убедить людей.

В данном случае в центре внимания также находился кредит.

А обещание «без процентов» служило тому, чтобы сделать объявление еще более надежным и выгодным.

А на волне доверия граждан были присвоены крупные денежные средства.

17 миллиардов сумов — самый серьезный показатель происшествия

Цифры в этом деле наглядно показывают масштабы мошенничества.

Показатель

Информация

Обманутые граждане

400 человек

Присвоенные средства

17 млрд сумов

Средний ущерб

примерно 42,5 млн сумов

Тот факт, что были обмануты 400 граждан, свидетельствует о том, что преступная схема носила не единичный характер, а охватила множество людей.

А ущерб в 17 миллиардов сумов свидетельствует о том, что финансовый масштаб дела был чрезвычайно велик.

Преступная группа задержана

Члены данной преступной группы были задержаны ГУВД Ташкентской области.

В настоящее время важное значение имеет информация о том, что по данному делу продолжаются следственные мероприятия и правовые процедуры.

По этой причине конкретные деяния членов группы и вопрос назначения наказания в их отношении будут определяться окончательным решением суда.

Что нужно проверить перед тем, как верить предложению о «легком кредите»?

Этот случай показывает необходимость осторожного подхода к любым финансовым предложениям в интернете.

Особенно важно не торопиться при встрече с крайне привлекательными предложениями вроде «без процентов», «с гарантией», «без документов», «легкий кредит».

Следует самостоятельно проверять официальный статус, лицензию и контактные данные организации, предлагающей кредит или другую финансовую услугу.

А деньги, запрашиваемые неизвестными лицами, переводить не следует, не убедившись в наличии официального договора и законности услуги.

Это угроза, которая все еще продолжается

Самая опасная сторона интернет-мошенничества заключается в том, что преступник может даже не встречаться с жертвой лицом к лицу.

Одно объявление может дойти до сотен людей, а вхождение в доверие может привести к сбору крупной суммы средств за короткое время.

Раскрытый в Ташкентской области случай с 400 гражданами и 17 миллиардами сумов как раз демонстрирует масштаб этой угрозы.

Поэтому перед тем, как верить любому бросающемуся в глаза в интернете «легкому деньгу», «беспроцентному кредиту» или чрезмерно выгодному финансовому предложению, необходимо проверить, кто за ним стоит.

Потому что несколько слов в интернете — «беспроцентный кредит» — оказались маской крупной мошеннической схемы, из-за которой 400 граждан лишились своих 17 миллиардов сумов.

Ташкентская областьГУВДбеспроцентный кредитинтернет-мошенничество
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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