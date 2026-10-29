Громкие изменения в лотерее Грин Кард: подача заявок начнется 1 ноября, а результаты...

·11·Мир
Громкие изменения в лотерее Грин Кард: подача заявок начнется 1 ноября, а результаты...

Стали известны подробности долгожданного нового сезона лотереи Диверситй Visa (Грин Кард), предназначенной для представителей разных национальностей в США. В этом году сезон привлекает внимание значительно отличающимися сроками и новыми финансовыми требованиями.

Главная новость — процесс подачи заявок больше не является бесплатным. Впервые в истории лотереи объявлен порядок символической оплаты для каждого заявителя, а также возможность узнать результаты не через полгода, как обычно, а всего через несколько дней.

Точные даты и сроки нового сезона

Согласно представленному порядку, лотерейный процесс будет проходить в очень коротком и оперативном формате:

  • Начало регистрации: Прием заявок официально стартует 1 ноября;

  • Завершение приема: Регистрация будет полностью остановлена 30 ноября;

  • Объявление результатов: Не нужно будет ждать ответов месяцами — имена победителей будут объявлены всего через несколько дней, уже 3 декабря.

Официальный сбор в 1 доллар и требование наличия личной карты Visa

В этом сезоне для предотвращения потока мошенничества и фальшивых заявок вводятся строгие финансовые ограничения:

  • Регистрационный взнос: С каждого заявителя взимается официальный сбор в размере 1 доллара США;

  • Карта только на свое имя: Оплата должна быть произведена исключительно через международную карту Visa, открытую на имя самого заявителя;

  • Риск отказа: Если оплата будет произведена с карты другого лица (родственника, друга или стороннего агентства), заявка может быть аннулирована или отклонена без рассмотрения;

  • Предварительная подготовка: Специалисты настоятельно рекомендуют до начала регистрации открыть в банке личную карту Visa и внести на нее средства.

Соотечественникам, планирующим подачу на Грин Кард, целесообразно своевременно оформить личные карты с учетом вышеуказанных новых правил.

Green CardDiversity Visaвиза СШАлотерея DV
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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