Препятствие в $100 тысяч для получения Грин Кард: Трамп планирует ввести новое финансовое требование

·1·Мир
Препятствие в $100 тысяч для получения Грин Кард: Трамп планирует ввести новое финансовое требование

В США обсуждается очередная жесткая мера по ограничению легальной иммиграции. Администрация президента Дональда Трампа для некоторых иностранных граждан, желающих получить грин-карту (Грин Кард) через американские консульства, финансовый залог (депозит) в размере 100 тысяч долларов рассматривает возможность введения. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планом, сообщило авторитетное издание Те Валл Стрит Джурнал (ВСДж). Zamin.уз

представляет подробности этого ожидаемого жесткого требования и стоящие за ним цели. Какова основная цель новой инициативы?

Этот проект, разрабатываемый Госдепартаментом США, является частью масштабной кампании по реформированию системы легальной миграции и усилению контроля. Его основные цели заключаются в следующем:

Сокращение потока лиц с ограниченными финансовыми возможностями:

  • Ограничение въезда в страну мигрантов, которые экономически не могут обеспечить себя в США. Гарантия независимости:

  • Обеспечение того, чтобы новые иммигранты могли самостоятельно обеспечивать себя, не полагаясь на государственные пособия и систему социальной помощи. Защита налогоплательщиков:

  • Экономия средств американских налогоплательщиков и снижение финансовой нагрузки на местные социальные системы. Как будет работать система залога в 100 тысяч долларов?

По мнению авторов проекта, эти средства будут носить не постоянный, а

временный и возвратный характер. Механизм возврата:

Если обладатель грин-карты после прибытия в США проживет несколько лет, не получая государственных пособий, то есть не станет для системы «обузой для общества» (публик чарге), этот залог в 100 тысяч долларов будет полностью возвращен. Однако, по мнению экспертов, несмотря на то, что депозит является возвратным, из-за его чрезмерно высокого размера он станет непреодолимым барьером для представителей среднего и низшего классов.

Две точки зрения: спор сторонников и критиков

Это предложение вызывает жаркие дискуссии в политических и общественных кругах США.

Что говорят сторонники реформы?

Что говорят критики нововведения?

Защита экономики:

Предотвращение кризиса системы социального обеспечения США из-за чрезмерной нагрузки. Дискриминация:

Это требование открывает путь только богатым иммигрантам и полностью закрывает двери для простых трудящихся. Ответственная миграция:

Обеспечение приезда в страну только тех людей, которые имеют реальную финансовую базу и возможность самообеспечения. Удар по развивающимся странам:

Преграждает путь талантливым специалистам из стран Азии, Африки и Латинской Америки, не обладающим крупным капиталом. Когда решение может вступить в силу?

В настоящее время этот порядок находится только на

стадии обсуждения и дорабатывается Госдепартаментом. Эксперты отмечают, что окончательное решение может быть принято в ближайшие месяцы и стать важной частью программы администрации Трампа по комплексной реформе иммиграционной системы США. {{ТЭКсТ_39}}

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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