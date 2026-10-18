8 штатов США подали в суд на OpenAI: в чем обвиняют ChatGPT?

·1·Мир
8 штатов США подали в суд на OpenAI: в чем обвиняют ChatGPT?

Штаты Айова, Канзас, Аризона, Арканзас, Айдахо, Монтана, Небраска и Западная Виргиния подали в суд на компанию OpenAI. Об этом сообщает Reuters.

Генеральные прокуроры этих штатов обвиняют компанию в нарушении законов о защите прав потребителей и введении общественности в заблуждение относительно безопасности ChatGPT.

Истцы требуют изменить работу чат-бота, усилить меры по защите пользователей и выплатить финансовую компенсацию в случае доказательства нарушений.

В каких именно действиях обвиняют ChatGPT?

В исках штатов поднимается ряд вопросов, связанных со стилем работы чат-бота, обещаниями в сфере безопасности и защитой молодых пользователей.

В то же время приведенные факты пока являются лишь утверждениями истцов. Для вывода о том, что компания совершила нарушения, необходимо дождаться дальнейшего хода судебного процесса и решений суда.

OpenAIChatGPTсуд против OpenAIнарушение закона OpenAI
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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