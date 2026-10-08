В ChatGPT тестируют возможность восстановления лимитов за плату

·27·Технологии
В ChatGPT тестируют возможность восстановления лимитов за плату

В ChatGPT тестируется возможность восстановления лимитов использования за дополнительную плату. Новая функция пока открыта лишь для части пользователей, официального объявления об этом не было.

На скриншоте показана отдельная плата за сброс лимита. Согласно ей, стоимость разового сброса лимита варьируется в зависимости от тарифа.

Для подписки Plus восстановление лимита установлено на уровне 5 долларов, для тарифа Pro 100 — 25 долларов, для Pro 200 — 50 долларов, а для Pro 500 — 125 долларов.

Таким образом, пользователь сможет восстановить доступ к использованию без ожидания очередного еженедельного обновления лимита, внеся дополнительную плату.

В настоящее время функция доступна не всем пользователям. Кому именно она предоставляется в рамках тестирования и когда сервис будет внедрен шире, пока не сообщается.

ChatGPTOpenAIвосстановление лимитов ChatGPTChatGPT Pro
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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