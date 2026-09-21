Фермер арестован за то, что написал в ChatGPT план убийства своего сына

·58·Мир
Фермер арестован за то, что написал в ChatGPT план убийства своего сына

В Бразилии 36-летний фермер был арестован после того, как почти два месяца переписывался с ChatGPT на темы убийства своего восьмилетнего сына и нападений на других людей. По версии полиции, эта переписка может свидетельствовать о подготовке к возможным преступлениям. Об этом сообщает бразильская служба BBC.

Компания OpenAI обратила внимание на переписку пользователя и сообщила о ситуации в Федеральное бюро расследований США. После этого американская сторона уведомила власти Бразилии. Полиция задержала фермера 19 июня.

Руководитель регионального подразделения по борьбе с киберпреступностью Бренну Андраде отметил, что делу был присвоен высокий приоритет из-за наличия потенциальной угрозы в отношении ребенка.

По данным следователей, мужчина в беседах с ChatGPT рассуждал не только об убийстве сына, но и о возможном совершении нападений на школы, церкви и сотрудников полиции. Он также искал информацию об опасных веществах.

В его доме найдены подозрительные предметы

В ходе обыска в доме фермера полиция обнаружила ряд подозрительных предметов и веществ. В настоящее время они проверяются экспертами.

Следователи также изучают мобильный телефон подозреваемого. Они пытаются выяснить, предпринимались ли какие-либо практические шаги для реализации планов, упоминавшихся в переписке.

По информации полиции, мужчина мало общался с сыном и в основном выплачивал алименты. Следователи не исключают, что недовольство алиментными выплатами могло стать одним из возможных мотивов. Однако окончательных выводов на этот счет пока не сделано.

Фермер отвергает обвинения

Сам фермер заявил, что у него не было намерений причинять вред сыну. Его адвокат подчеркивает, что беседы с ChatGPT носили исключительно провокационный характер, а никаких реальных действий на практике совершено не было.

Мужчина содержался под стражей 54 дня и был освобожден 13 августа. Официальных обвинений ему пока не предъявлено, расследование продолжается.

После освобождения на него было наложено требование носить электронный браслет. Кроме того, ему запрещено общаться с сыном и матерью ребенка.

БразилияChatGPTOpenAIБренну Андраде
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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