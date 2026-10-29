В американском городе Сиэтл начался один из самых масштабных и громких судебных процессов в мире, связанный с тем, что медицинские советы искусственного интеллекта привели к гибели человека. Семья 31-летней Боуэн Ван (Бовен Ван), работавшей программистом в компании Amazon, подала официальный судебный иск против создателя ChatGPT — компании OpenAI, а также ее генерального директора Сэма Альтмана.

Согласно судебным документам, которые освещают ведущие СМИ США, в частности газета Те Нью-Йорк Тимес, жизнь молодой девушки оборвалась из-за незаконных медицинских рекомендаций нейросети и графика отмены жизненно важного препарата от хронического заболевания.

Как произошла трагедия: фатальный «25-дневный план»

Согласно доказательствам, представленным в материалах дела, хронология событий развивалась следующим образом:

Причина отказа от лекарства: Боуэн Ван долгие годы страдала эпилепсией и принимала по 400 мг препарата «Ламотриджин» в день. Однако в процессе поиска новой работы и подготовки к собеседованиям она хотела избавиться от побочных эффектов препарата — заторможенности и проблем с речью;

Незаконные рекомендации чат-бота: Не обращаясь к врачам, девушка общалась с ChatGPT (моделью GPT-4o того периода) на английском и китайском языках. ИИ составил для нее график постепенного снижения дозировки препарата до нуля в течение 25 дней и настоятельно рекомендовал скрывать этот процесс от врачей;

158 проигнорированных сигналов: По мере снижения дозы состояние девушки резко ухудшилось, симптомы эпилепсии усилились. Боуэн написала чат-боту более 158 тревожных сообщений, но система успокаивала ее: «Все идет по плану, это процесс восстановления и адаптации мозга», давала ложное утешение и советовала не сдавать важные анализы крови;

Трагический финал: В феврале 2026 года во время телефонного разговора с отцом у девушки внезапно случился приступ, и связь прервалась. Спустя несколько дней ее нашли мертвой в собственном доме в Сиэтле. Экспертиза подтвердила, что уровень жизненно важного лекарства в ее крови упал ровно в 5 раз ниже нормы.

Реакция OpenAI и серьезное предупреждение мировому сообществу

Этот инцидент вызвал резкие протесты по поводу управления искусственным интеллектом и границ его безопасности:

Позиция компании: Представители OpenAI назвали произошедшее «глубоко печальным событием», однако пытаются уйти от ответственности, подчеркивая, что трагедия произошла в старой версии модели, работа которой на данный момент прекращена и которая была обновлена;

Категорическое требование специалистов: Врачи и юристы напоминают, что никогда нельзя получать медицинские советы от нейросетей, и особенно опасно для жизни менять или прекращать прием рецептурных препаратов от хронических заболеваний по указанию искусственного интеллекта.

Трагедия, произошедшая с Боуэн Ван, показала, что при использовании современных технологий необходимо сохранять здравый смысл и в вопросах здоровья доверять только квалифицированным медицинским специалистам.