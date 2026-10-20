Родители бросили 10-летнего сына в аэропорту из-за просроченного паспорта

В барселонском аэропорту Эль-Прат в Испании семейная пара оставила 10-летнего сына в терминале из-за просроченного у него паспорта, попытавшись улететь в Марокко вдвоем. Из-за инцидента вылет самолета был задержан.

Рейс самолета был остановлен

Работующая авиадиспетчером в аэропорту Лилиан Лимасин рассказала об этом случае на своей странице в TikTok.

По ее словам, в прошлом месяце в 08:30 утра, когда она координировала вылет самолета в Касабланку, ей поступило срочное сообщение о временной задержке воздушного судна.

Причиной стало то, что полиция Каталонии обнаружила в аэропорту одиноко бродящего 10-летнего ребенка. Мальчик сообщил, что родители бросили его и улетели сами.

Работники аэропорта объявили по громкой связи о поиске родителей, однако никто не откликнулся. Позже выяснилось, что они уже находились на борту самолета, направляющегося в Касабланку. В связи с этим Гражданская гвардия Испании потребовала прервать вылет самолета.

Родители не захотели отменять поездку

В ходе полицейского дознания выяснилось, что пара собиралась отправиться на отдых в Марокко с двумя детьми. Однако при проверке документов обнаружилось, что паспорт старшего сына просрочен.

Поскольку срок действия национального паспорта мальчика истек, он должен был путешествовать по испанскому паспорту. Но для этого требовалась виза, которой у семьи не оказалось.

Лилиан Лимасин пояснила, что вместо того, чтобы отказаться от поездки, родители оставили сына в аэропорту, попросив кого-то из родственников забрать его, а сами поспешили на посадку.

По словам авиадиспетчера, родители посчитали это нормальным поступком. Однако полиция отнеслась к их решению совсем иначе.

В настоящее время пару обвиняют в оставлении несовершеннолетнего ребенка в опасности и создании условий для значительной задержки рейса.

Как сообщают испанские СМИ, социальные службы проводят расследование по факту инцидента. О том, какие меры будут приняты в отношении родителей, станет известно по завершении расследования.