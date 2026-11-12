Испанская пара установила рекорд, пробежав 101 километр в наручниках

Супружеская пара из Испании попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычному испытанию. Им удалось пробежать 101 километр, будучи скованными наручниками друг с другом.

Для установления этого рекорда пара выбрала сложный маршрут, проходящий через горную местность, который принадлежит испанской армии.

Согласно имеющимся данным, Джессика Муньос Паредес работает сотрудником полиции, а её супруг Пелайо Альварес Ревуэльта служит в Гражданской гвардии Испании. Поскольку в ходе своей профессиональной деятельности они уделяют особое внимание физической подготовке, это испытание было для них в некоторой степени знакомым.

Однако бег в наручниках оказался непростой задачей. Участникам приходилось подстраивать каждый шаг друг под друга, координировать темп движения и постоянно следить за состоянием партнера. Это требовало не только физической выносливости, но и взаимного доверия и сплоченности.

Многие бегуны, стартовавшие вместе с ними, не смогли преодолеть всю дистанцию. Джессика и Пелайо успешно завершили испытание, зафиксировав рекордный результат.

По словам пары, этой инициативой они стремились привлечь внимание к деятельности сотрудников правоохранительных органов, а также показать важность командного взаимодействия и взаимного доверия. Кроме того, своим достижением они хотели стать примером для своих детей, продемонстрировав решимость, терпение и отсутствие страха перед трудностями.