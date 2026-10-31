Температура воды в Тихом океане держится на рекордном уровне уже 150 дней

·73·Мир
Температура воды в Тихом океане держится на рекордном уровне уже 150 дней

В центральной экваториальной части Тихого океана, где отслеживается явление Эль-Ниньо, температура воды держится на рекордно высоком уровне уже 150 дней подряд. Аномальное потепление океана вызывает проливные дожди, наводнения и оползни в западной части Южной Америки. Об этом сообщает «Те Вашингтон Пост».

По данным издания, средняя температура воды в этом регионе достигла 30,2 градуса, а в некоторых местах поднялась до 31,6 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году и составлял 29,8 градуса.

Влияние Эль-Ниньо особенно ощущается в Перу и Эквадоре. Глава метеорологической консалтинговой компании в Перу Абрахам Леви заявил, что эти две страны готовятся к одному из самых сильных явлений Эль-Ниньо в современной истории.

В эквадорском городе Гуаякиль за октябрь выпало около 50,8 сантиметра осадков. При этом средний показатель осадков для этого региона в октябре составляет всего 0,5 сантиметра. Это почти в 100 раз больше обычного.

Кроме того, на прошлой неделе сильные дожди привели к наводнениям в столице Эквадора Кито. А в столице Чили Сантьяго ливни вызвали разрушительные сели и оползни.

У побережья Перу температура океанской воды превышает норму на 9,4 градуса. Специалисты предупреждают, что с началом сезона дождей в стране ситуация может еще больше осложниться.

Ожидается, что Эль-Ниньо также повлияет на зимнюю погоду в США. Согласно прогнозам, на западном и восточном побережьях страны может усилиться активность штормов, в Калифорнии возможны наводнения, а во Флориде — выпадение большего, чем обычно, количества осадков.

Напомним, Эль-Ниньо — это климатическое явление, связанное с периодическим повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана. Оно влияет на процессы взаимодействия океана и атмосферы, что может приводить к осадкам, засухам и температурным изменениям в различных регионах мира.

Эль-НиньоТихий океанизменение климата
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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