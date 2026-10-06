Глобальная климатическая угроза: из-за феномена Эль-Ниньо более 347 миллионов детей оказались под угрозой

·52·Мир
Глобальная климатическая угроза: из-за феномена Эль-Ниньо более 347 миллионов детей оказались под угрозой

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал очередной экстренный отчет, связанный с глобальными изменениями климата. Согласно документу, в результате усиления мощной природной аномалии в Тихом океане — феномена Эль-Ниньо — более 347 миллионов детей, проживающих в 100 странах мира, могут оказаться в эпицентре серьезных негативных последствий.

Специалисты международной организации оценивают трехмесячный период, в особенности с октября по декабрь 2026 года, как этап с наивысшим уровнем опасности.

Аномальная погода: наводнения и иссушенная земля

По аналитическим данным ЮНИСЕФ, в течение предстоящих трех месяцев в различных регионах нашей планеты будут наблюдаться резкие, выходящие за рамки нормы изменения погоды:

  • Двуполюсная угроза: В то время как в одних районах беспрецедентный уровень влажности и проливные дожди вызывают разрушительные наводнения, в других формируются крайне засушливые условия, создающие риск масштабных засух;

  • Цепные кризисы: Последствия Эль-Ниньо не ограничиваются лишь изменением погодных условий. Они приводят к тому, что миллионы семей вынуждены покидать свои дома (вынужденная миграция), сталкиваются с дефицитом чистой питьевой воды, недоеданием и распространением эпидемиологических инфекционных заболеваний;

  • Тревожная глобальная статистика: По расчетам ЮНИСЕФ, уже сегодня в мире в общей сложности 1,1 миллиарда детей — то есть почти половина всех детей — живут под воздействием таких опасных природных факторов, как экстремальная жара, засуха или наводнения.

Таинственная сила, превратившая пустыни в цветники: феномен Атакамы

Масштабы влияния феномена Эль-Ниньо подтверждаются и недавним случаем, зафиксированным в Южной Америке:

  • Чудо природы: В чилийской пустыне Атакама, считающейся одной из самых сухих точек мира, вслед за рекордными осадками, вызванными Эль-Ниньо, земля, состоящая обычно из песка и камней, превратилась в гигантский и пестрый океан цветов;

  • Признак климатической нестабильности: Этот на первый взгляд восхитительный пейзаж на самом деле является ярким доказательством нарушения многолетнего природного баланса на нашей планете и того, что климат становится непредсказуемо нестабильным.

Международные гуманитарные организации призывают правительства государств без промедления принять необходимые меры, активировать механизмы экстренной помощи по защите детей и уязвимых слоев населения в регионах, подверженных риску засухи и наводнений.

ЮНИСЕФЭль-Ниньопустыня АтакамаТихий океан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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