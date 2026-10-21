Врачи обнаружили в колене женщины сотни золотых нитей

В Южной Корее врачи обнаружили на ногах 65-летней женщины, лечившей остеоартрит коленных суставов, сотни мелких нитей из чистейшего золота. Выяснилось, что женщина использовала метод альтернативной медицины — иглоукалывание золотыми нитями с целью облегчения боли. Однако этот метод не только не улучшил ее состояние, но и еще больше усилил боли.

Обезболивающие препараты не помогли

Пациентка, имя которой не разглашается, долгое время страдала от сильной боли и скованности в суставах из-за остеоартрита коленей. Врачи назначали ей обезболивающие средства, нестероидные противовоспалительные препараты и даже стероидные инъекции непосредственно в коленные суставы.

Однако ни одна из этих процедур не помогла женщине в достаточной степени, чтобы жить без боли и вести нормальный образ жизни. Вдобавок препараты вызвали и побочные эффекты. В частности, пациентка почувствовала сильную боль в области живота.

После этого она решила испробовать методы альтернативной медицины. Выбранной ею процедурой стал спорный в медицине метод иглоукалывания с помощью золотых нитей.

Золотые нити усилили боль

Сначала женщина проходила процедуру иглоукалывания раз в неделю. В ходе процесса в ткани вокруг колена вводились очень мелкие золотые нити.

Однако после процедуры боли, связанные с остеоартритом, не уменьшились, а только усилились. Несмотря на это, женщина увеличила частоту визитов к специалисту до нескольких раз в неделю.

В конце концов, боль в коленях стала настолько сильной, что пациентке пришлось снова обратиться в больницу.

Рентгенологическое исследование показало неожиданную картину

В результате рентгенологического исследования, проведенного в больнице, врачи выявили ряд изменений. В частности, внутренняя часть большеберцовой кости утолщилась и затвердела, а в коленном суставе появились костные наросты. Эти признаки характерны для остеоартрита.

Однако самым поразительным результатом обследования стало обнаружение сотен мелких золотых нитей, застрявших в тканях вокруг колена.

Врачи отмечают, что научная польза иглоукалывания золотыми нитями для пациентов не доказана. Напротив, эта процедура может таить в себе различные риски.

Мелкие нити могут стать причиной появления кист в организме, смещения в другие места и повреждения окружающих тканей. Кроме того, они могут препятствовать проведению важных обследований, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ). При этом смещение металла может создать риск повреждения кровеносных сосудов.

Специалисты предупреждают о процедуре с недоказанной эффективностью

Метод иглоукалывания золотыми нитями упоминался и ранее. Он уже долгое время применяется в некоторых странах Азии для облегчения различных видов боли. Особенно высок интерес к этому методу среди пожилых людей.

Сторонники данной процедуры считают, что введение стерильных золотых нитей в организм создает непрерывное воздействие на внутренние структуры тела и облегчает боль. Однако надежных научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, не существует.

Напротив, упования на подобные процедуры могут привести к тому, что пациенты отложат получение эффективной медицинской помощи. В результате симптомы заболевания усугубятся, возникнут дополнительные проблемы со здоровьем.

Специалисты подчеркивают важность опоры на научные доказательства при выборе метода лечения, особенно при наличии хронических заболеваний и сильных болей, а также необходимость консультации с врачом.