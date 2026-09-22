Крутой поворот: Казахстан и Южная Корея переходят от продажи сырья к полному промышленному циклу

Экономические связи между Центральной Азией и ведущими государствами Восточной Азии вступили в качественно новый, стратегический этап. В рамках исторического визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Южную Корею по итогам переговоров на высшем уровне с Президентом Ли Чжэ Мёном в Сеуле, саммита «Центральная Азия — Республика Корея», а также встреч с руководителями технологических гигантов были подписаны крупные коммерческие сделки на общую сумму почти 19 миллиардов долларов.

Самое главное, двусторонние отношения официально повышены до статуса «всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее». За этими цифрами кроется коренное изменение философии сотрудничества: стороны отказываются от модели простого обмена сырьем и переходят на формат совместного производства продукции с высокой добавленной стороной и трансферта передовых корейских технологий в страну. Накопленные в Казахстане корейские инвестиции уже превысили 12 миллиардов долларов, действуют более 1000 совместных предприятий.

В соответствии с новыми соглашениями, теперь в Казахстане будут не просто собирать автомобили, но и полностью локализуют производство таких комплектующих, как сиденья, проводка, двери и бамперы. Кроме того, на Карачаганаке вырастет огромный газовый завод стоимостью 6 миллиардов долларов, а также будет налажена глубокая переработка редких металлов, критически важных для полупроводников и аккумуляторов.

Собственно, почему Сеул в целях снижения зависимости от Китая опирается именно на ресурсы Казахстана, как 19-миллиардные инвестиции изменят автопром Центральной Азии и сможет ли Астана в короткие сроки превратиться в высокотехнологичное государство?

«Не сырье — а технологии, газовый завод на 6 миллиардов и редкие металлы»: 5 важных пунктов исторического визита

Основные стратегические факты саммита в Сеуле и подписанных контрактов:

Пакет на 19 миллиардов долларов: Стороны подписали рекордное количество коммерческих сделок в сфере машиностроения, энергетики и передовых технологий;

Формула «Ресурсы — технологии — промышленность»: В рамках предложенной Президентом Токаевым модели предусматривается не просто экспорт продукции, а завершение всех производственных этапов внутри страны;

Полная локализация в автомобилестроении: В Алматы и Костанае откроются центры локализации по производству сидений, дисков, дверей и бамперов для моделей Kia и Hyundai;

Проект на 6 миллиардов на Карачаганаке: В сотрудничестве «КазакГаз» и «Hyundai Энгиниринг» будет построен огромный газохимокомплекс, который введут в эксплуатацию до 2030 года;

База критических минералов и микрочипов: По считающимся стратегическими в Южной Корее 10 видам редких металлов в Казахстане будут созданы совместные перерабатывающие предприятия, а в Алматы — Научно-исследовательский центр.

Казахстан — Южная Корея: Показатели экономического и технологического сотрудничества

Показатели текущей торговли и новых проектов между сторонами:

Критерии и направления Текущее состояние и показатели Новые цели на 2026–2030 годы Статус сотрудничества Стратегическое партнерство Всеобъемлющее стратегическое партнерство, ориентированное на будущее Подписанные контракты Регулярная торгово-экономическая деятельность Коммерческий пакет почти на 19 миллиардов долларов Взаимный товарооборот 3,17 млрд $ в 2025 году (1-е полугодие 2026 г.: 1,3 млрд $) Двукратное увеличение объемов товарооборота Отрасль автомобилестроения Сборка 170 тысяч авто в год (в основном мелкоузловая сборка СКД) Полная локализация комплектующих и новый Tucson Редкие и благородные металлы Экспорт сырья исключительно в виде руды Производство готовых компонентов для аккумуляторов и чипов Энергетическая сфера Прямая нефтегазовая торговля Газовый завод на 6 млрд долларов на Карачаганаке (до 2030 года) Объем корейских инвестиций Накопленный капитал свыше 12 миллиардов долларов Экспансия промышленных кластеров и технологий умных городов

Геополитика и промышленная экспертиза: Почему эти сделки — поворотный момент для Центральной Азии?

Выводы международных экономистов и экспертов по безопасности:

Поиск альтернатив цепочке поставок Китая: Южная Корея была чрезмерно зависима от Пекина по редким металлам, необходимым для микрочипов, полупроводников и электромобилей; выход на ресурсы Казахстана открывает для Сеула возможность обеспечить собственную национальную безопасность;

Шанс уйти от «проклятия сырья»: Астана не хочет оставаться государством, занимающимся исключительно добычей нефти и урана; благодаря партнерству с Кореей появляется возможность напрямую перенять ноу-хау и культуру производства государства, которое за одно поколение превратилось из отсталой страны в глобальную технологическую державу;

Логистический хаб Центральной Азии: В то время как традиционные пути между Европой и Азией сталкиваются с геополитическими преградами, Корея заинтересована в развитии транспортных коридоров Центральной Азии;

Мультипликативный эффект для соседних республик: Создание крупного газохимического завода и базы корейских автокомплектующих в Казахстане расширит возможности дополнительной интеграции для всего региона, в частности для автопрома и электротехнической отрасли Узбекистана.

Этот масштабный скачок Казахстана и Южной Кореи на 19 миллиардов долларов уверенно выводит экономику региона из сырьевой зависимости в эпоху высоких технологий.

А по вашему мнению, сможет ли Казахстан с помощью южнокорейских технологий в ближайшие годы превратиться в промышленный центр по производству микрочипов и высокотехнологичной продукции? Насколько эффективной окажется продвигаемая Токаевым стратегия «готовая продукция вместо сырья»? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом об экономическом будущем нашего региона со всеми друзьями и энтузиастами сферы!