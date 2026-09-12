КНДР запустила ракету в сторону Японского моря: как отреагировали США на действия Пхеньяна?

·68·Мир
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря: как отреагировали США на действия Пхеньяна?

Геополитическая напряженность в Тихоокеанском регионе вновь достигла пика. В субботу Северная Корея провела очередные ракетные испытания, приведя в состояние боевой готовности страны региона и заокеанские военные системы. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально зафиксировал запуск КНДР ракеты в сторону Японского моря (Восточного моря). На фоне этого неожиданного демарша Пхеньяна Индо-Тихоокеанское командование США (УСИНДОПАКОМ / УСПАКОМ) немедленно выступило с заявлением, сообщив, что внимательно следит за ситуацией и проводит экстренные консультации с союзниками. Какой тип оружия испытали военные Ким Чен Ына, представляет ли это прямую угрозу для Вашингтона и Сеула и какой военно-политический ответ готовит Белый дом?

«Мы следим за испытаниями»: официальная позиция Пентагона и командования США

Военные круги США в режиме реального времени отслеживали траекторию оружия, запущенного Северной Кореей:

  • «Осведомлены о недавнем пуске»: В заявлении Индо-Тихоокеанского командования США говорится: «Нам известно о недавнем ракетном пуске. Мы проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами», — ситуация подтверждена;

  • Прямой угрозы нет: Согласно предварительным выводам американских военных аналитиков, данные испытания не представляют непосредственной или сиюминутной угрозы для личного состава США, территории страны или союзников в регионе;

  • Абсолютный щит для союзников: В заявлении Пентагона Вашингтон вновь твердо напомнил о своей приверженности обязательствам по обеспечению неприкосновенности своей территории, а также защите таких союзников, как Южная Корея и Япония.

Полет в сторону Японского моря: Сеул бьет тревогу

Оборонные ведомства Южной Кореи раскрыли данные о субботней активности Пхеньяна:

  • Направление Восточного моря: По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запущенный снаряд был направлен в сторону акватории Японского моря;

  • Высокая боевая готовность: Объединенные разведывательные системы Южной Кореи и США продолжают аналитическую работу по определению дальности полета, максимальной высоты и точного типа ракеты (баллистическая или крылатая);

  • Бдительность на границе: Сеул перевел системы наблюдения и радарные станции вдоль границы в режим повышенной готовности.

Чего добивается Пхеньян? Новая волна давления в регионе

Серия ракетных испытаний КНДР объясняется международными аналитиками несколькими стратегическими целями:

  • Совершенствование военных технологий: Северная Корея ускоренными темпами продолжает испытания своего ракетного арсенала, включая твердотопливные и маневрирующие боеголовки;

  • Давление на США и их союзников: На фоне предвыборной гонки и политической неопределенности в Вашингтоне администрация Ким Чен Ына пытается продемонстрировать свой ядерно-ракетный статус как позицию силы;

  • Ответ на совместные учения: Пхеньян расценивает военные учения США, Южной Кореи и Японии в регионе как открытую угрозу и отвечает на них «демонстрацией силы».

Субботний ракетный пуск Северной Кореи в очередной раз доказал, насколько хрупок военный баланс в Тихоокеанском бассейне. Хотя США заявляют об отсутствии прямой угрозы, оборонный союз между Вашингтоном, Сеулом и Токио, несомненно, усилит оперативные ответные меры.

Как вы считаете, могут ли непрекращающиеся ракетные испытания КНДР привести к новому крупному вооруженному конфликту в регионе или это просто демонстрация политической силы перед переговорами? Способны ли США и их союзники остановить ракетную программу Пхеньяна? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой тревожной новости с Дальнего Востока со всеми друзьями!

КНДРРакетные испытанияИндо-Тихоокеанское командованиеЯпонское мореКим Чен Ын
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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