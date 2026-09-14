Прямо с саммита БРИКС в Сеул: Токаев прибыл с государственным визитом в Южную Корею

Стратегические отношения между Центральноазиатским регионом и Южной Кореей выходят на высшую политическую вершину. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по официальному приглашению Президента Республики Корея Ли Джэ Мона прибыл с государственным визитом в город Сеул. Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев прилетел в столицу Южной Кореи напрямую после успешного завершения престижного саммита БРИКС в индийском Нью-Дели. В международном аэропорту Сеула высокого гостя лично и торжественно встретил заместитель премьер-министра — министр науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи Пэ Гён Хун.

Данный государственный визит выводит расширенное стратегическое партнерство между двумя странами на новый уровень, а также проходит накануне имеющего историческое значение для всего региона первого саммита «Центральная Азия — Республика Корея». Итак, какие глобальные проекты будут подписаны на переговорах в высшем формате, которые пройдут в Сеуле 15 сентября, как крупные технологические гиганты Южной Кореи инвестируют в экономику Казахстана и какие геополитические двери откроет региональный саммит 16 сентября для стран Центральной Азии?

От Нью-Дели до Сеула: насыщенная дипломатическая неделя Токаева

География визита казахстанского лидера и детали приема на высшем уровне:

Прямой перелет после саммита БРИКС: Касым-Жомарт Токаев после успешного участия в глобальном саммите БРИКС в столице Индии Нью-Дели сразу же направился в Сеул;

Высокий протокол и технологическое уважение: Тот факт, что в аэропорту Сеула гостя встретил именно министр науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хун, показывает, что главный акцент визита направлен на цифровые технологии, инновации и науку будущего;

Статус государственного визита: Данный визит, прошедший по приглашению Президента Ли Джэ Мона, обладает высшим статусным уровнем в международной дипломатии.

15 сентября: Переговоры на высшем уровне и встреча с бизнес-элитой

Ожидается, что повестка дня в Сеуле будет крайне плотной и богатой на практические результаты:

Расширенное стратегическое партнерство: На межгосударственных переговорах, которые состоятся 15 сентября, будут обсуждены новые этапы укрепления двусторонних торгово-экономических, инвестиционных и технологических связей;

Прямой диалог с южнокорейскими гигантами: Глава Казахстана в рамках визита планирует лично встретиться с руководителями ведущих и крупнейших корпораций Кореи для реализации промышленной кооперации и крупных совместных проектов;

Новая волна инвестиций: Ожидается подписание нового пакета многомиллиардных контрактов в сферах машиностроения, энергетики, полупроводников и логистики.

16 сентября: Первый саммит «Центральная Азия — Республика Корея»

Важнейшая геополитическая кульминация визита охватит весь регион:

Открытие исторического саммита: 16 сентября Касым-Жомарт Токаев примет активное участие в первом саммите «Центральная Азия — Республика Корея»;

Региональная солидарность: Данный саммит является первым программным шагом на пути объединения политической, экономической и культурной интеграции Южной Кореи со странами Центральной Азии в единую глобальную платформу;

Взаимовыгодный драйвер: Мероприятие предоставит возможность совместного использования высоких технологий, искусственного интеллекта и транспортных коридоров Кореи не только для Казахстана, но и для Узбекистана и всех стран региона.

Государственный визит Президента Казахстана в Южную Корею и предстоящий региональный саммит становятся важнейшим политическим событием, способным кардинально изменить экономические и технологические связи Центральной Азии с Восточной Азией.

Как вы думаете, какой положительный импульс развитию экономики и технологий региона придаст такое активное и системное сближение Южной Кореи со странами Центральной Азии? В каких направлениях инвестиции и инновации Кореи могут принести наибольшую эффективность? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного события в дипломатии Центральной Азии со всеми своими знакомыми и близкими!