В Афганистане временное правительство «Талибана» запрещает врачам-мужчинам проводить осмотр и лечение пациенток без сопровождения махрама (мужчины-опекуна). Ограничения касаются даже случаев оказания экстренной медицинской помощи. Врачам, нарушившим это требование, грозит тюремное заключение, а клиникам — проверки и рейды. Об этом сообщается в совместном расследовании издания Те Гуардиан.

Журналисты побеседовали с женщинами, врачами и сотрудниками медицинских учреждений, проживающими в разных регионах Афганистана. По их словам, Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока «Талибана» выдало стоматологам-мужчинам указания, запрещающие лечить пациенток. Хотя официально такое ограничение не объявлялось, оно применяется на практике в различных провинциях страны. Зафиксированы случаи угроз ареста врачей, нарушивших требование, а также проведения рейдов в клиниках.

В частности, 37-летняя жительница города Герат по имени Фарида обратилась в частную клинику для лечения зубов. Она прошла несколько процедур и заранее оплатила стоимость лечения. Однако во время очередного визита, когда должен был быть установлен имплантат, сотрудники клиники сообщили, что не могут продолжать лечение.

Врачи объяснили это тем, что стоматологам-мужчинам запрещено лечить женщин. Несмотря на то, что прошло три месяца, лечение Фариды так и не было завершено.

Хирург Самим, работающий в одной из государственных больниц на севере Афганистана уже 15 лет, говорит, что врачам-мужчинам запрещено проводить непосредственный осмотр женщин. Это требование остается неизменным независимо от тяжести состояния пациента или простоты процедуры. В некоторых случаях требуется, чтобы рядом с женщиной находился махрам или чтобы определенную часть процедуры выполняла медсестра.

Ограничения распространились и на другие сферы. Сообщается, что в мае 2026 года в провинции Балх больницам, частным клиникам и медицинским учреждениям было дано указание не называть пациенток по имени, а использовать вместо этого слово «Биби». Утверждается, что это требование касается и медицинских рецептов.

Кроме того, с декабря 2024 года афганским женщинам запрещено обучаться в медицинских институтах. Врачи, общавшиеся с журналистами, говорят, что больницам также даны указания не принимать на работу женщин-сотрудников. А от некоторых работающих женщин-врачей требуют приходить на рабочее место в сопровождении махрама.

В результате афганские женщины сталкиваются с серьезными трудностями в получении квалифицированной медицинской помощи. Некоторые вынуждены жить с болезнями, не имея возможности найти лечение, другие рискуют обратиться к неквалифицированному медицинскому персоналу.

Стоит отметить, что в феврале 2026 года министр связи «Талибана» Хамдулла Номани заявлял, что врачи-мужчины считаются махрамами для своих пациенток во время лечения. Однако истории врачей и пациентов, приведенные в расследовании Те Гуардиан, показывают, что реальная ситуация не соответствует этому заявлению.