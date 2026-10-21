Резкое предупреждение Трампа Макрону: «Париж превратится в мусульманский город»

·106·Мир
Резкое предупреждение Трампа Макрону: «Париж превратится в мусульманский город»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал иммиграционную политику Франции и заявил, что ранее предупреждал об этом главу страны Эммануэля Макрона. По его мнению, одной из главных причин беспорядков в Европе является именно иммиграция.

В беседе с журналистами 19 октября Трамп подчеркнул, что Франция совершает большую ошибку, принимая мигрантов из самых разных стран мира.

«Я предупреждал Макрона еще давно. Франция совершает большую ошибку, принимая людей из разных уголков мира. Париж скоро превратится в мусульманский город», — заявил президент США.

Трамп также призвал европейские государства усилить пограничный контроль. Он отметил, что если не принять жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов и лиц, совершивших преступления, регион может столкнуться с серьезными проблемами.Это заявление в очередной раз продемонстрировало критическую позицию Трампа по отношению к иммиграционной политике Европы. Однако его мнение о будущих демографических изменениях Парижа является его личным политическим заявлением, и его не следует воспринимать как подтвержденный факт.

Дональд ТрампЭммануэль Макрониммиграционная политика Франциипограничный контроль Европы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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