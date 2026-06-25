Президент США Дональд Трамп вновь изменил свою позицию по Украине, положительно оценив действия Владимира Зеленского в условиях войны.

24 июня во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте корреспондент Sky News Марк Стоун спросил Трампа о том, удается ли Зеленскому добиться преимущества в нынешней ситуации.

«У него всё неплохо. Как бы что ни было, он не сдается. С обеих сторон гибнет очень много людей, но, по-моему, он хорошо справляется с ситуацией. Нельзя не признать, что он смелый человек. И его оружие, и его люди великолепны. Они настоящие бойцы», — сказал Трамп.

Это заявление расценивается как очередное значительное изменение в отношении президента США к Украине.

Накануне Зеленский в своем вечернем видеообращении подвел итоги дальнобойных ударов Украины по территории России. По его словам, из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы дефицит топлива наблюдается в более чем 60 регионах России.

Зеленский отметил, что российское правительство направляет больше систем ПВО на защиту Москвы и Валдая, что ослабляет другие части страны.

Глава Украины также заявил о необходимости помощи партнеров, чтобы заставить Россию выбрать путь мира.

«Наши операции, включая действия в Крыму, четко спланированы. Если Украине будут предоставлены возможности, обсужденные с партнерами в рамках Г7, мы сможем создать условия, которые заставят Россию вскоре выбрать мир», — сказал Зеленский.

Первые серьезные признаки изменения позиции Трампа по украинскому вопросу стали заметны после саммита Г7, прошедшего 15–17 июня в городе Эвиан во Франции.

После саммита президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Трамп продемонстрировал «реальные изменения» в своем подходе к Украине.

По данным источников Финанкиал Тимес, кампания Украины по нанесению ударов по целям внутри России произвела на Трампа большое впечатление. Кйив Индепендент, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, пишет, что в личных беседах Трамп призывал Зеленского действовать против России еще более смело.

Однако говорить о том, что позиция Вашингтона полностью изменилась, пока рано. Издание Фореигн Поликй отмечает, что, хотя Белый дом постепенно проявляет более благосклонное отношение к Украине, он воздерживается от резких заявлений в адрес Москвы.

Один из европейских чиновников сообщил, что Белый дом просили открыто осудить военные действия России, но администрация США отклонила предложение, опасаясь, что это может навредить переговорам.

По данным Reuters, изменение позиции Вашингтона вызвало рост недовольства в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 июня на форуме в Москве заявил, что дальнейшие планы США по Украине не были разъяснены России.

«Я не хотел думать, что процессы на Аляске, как и действия Европы, направлены на выигрыш времени для перевооружения киевского режима. Но на деле так оно и вышло», — сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что Москва хочет точно знать, что обсуждалось на саммите Г7 и каким будет дальнейший курс Вашингтона.

Таким образом, теплые слова Трампа о Зеленском указывают на определенный поворот в политике США в отношении Украины. Однако осторожная позиция Белого дома в отношениях с Москвой сохраняет сложность ситуации.