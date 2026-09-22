«План сдерживания»: Макрон намерен оказать давление на Трампа по Украине на саммите ООН

В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке ожидается решающее дипломатическое столкновение, которое станет проверкой внутриполитического единства западной коалиции. Согласно экстренным сообщениям влиятельных французских изданий Ле Фигаро и БФМ ТВ президент Франции Эммануэль Макрон решил провести отдельную встречу с лидером США Дональдом Трампом чтобы оказать прямое влияние на его решения по поддержке Украины. Инсайдеры в Елисейском дворце раскрыли, что Макрон намерен вести разговор с Трампом с «абсолютной откровенностью и жестокой искренностью».

Главная стратегическая цель Парижа — убедить Вашингтон принять «правильные решения», то есть предотвратить прекращение военно-финансовой помощи США Украине и не ослаблять политико-экономическое давление на Россию. Этот дипломатический шаг происходит на фоне громкого заявления Трампа от 14 сентября о том, что между Россией и Украиной достигнута договоренность о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. Хотя Москва и Киев официально не подтвердили такое соглашение, Кремль назвал посредничество «хорошей идеей», однако украинская сторона заявила, что даже после этого заявления пыталась нанести удары по энергетической системе России. Президент России Владимир Путин же отметил, что, хотя атаки на энергетику создают определенные проблемы, они не могут серьезно повлиять на фронт боевых действий.

Сможет ли Макрон убедить Трампа не прекращать помощь Киеву, является ли план «энергетического перемирия» реальностью или пиаром, и как разногласия между лидерами Запада изменят судьбу войны?

«Открытый диалог Елисейского дворца, энергетическое перемирие и реакция Кремля»: 5 ключевых моментов события

Важнейшие детали дипломатической интриги на полях ООН:

Миссия Макрона в Нью-Йорке: Глава Франции окажет давление на Трампа, чтобы убедить его продолжить военную помощь Украине и усилить давление на Москву;

Заявление Трампа от 14 сентября: Лидер США заявил, что обе страны согласились прекратить атаки на энергетику, однако стороны официально этого не подтвердили;

Осторожная позиция Кремля: Хотя Дмитрий Песков оценил предложение как «хорошую идею», он подчеркнул, что Киев пытается спасти свое «ахиллесово пятое» через временное прекращение огня, а Россия хочет только долгосрочного урегулирования;

Мнение Путина об энергетике: Руководство России заявило, что, несмотря на трудности, атаки не меняют общую ситуацию в зоне боевых действий, а дефицит топлива не является критическим;

Сопротивление поставкам оружия: Москва вновь и вновь напоминает, что поставки западного оружия Украине лишь углубляют конфликт и затягивают столкновения.

Раскол в западной дипломатии: столкновение позиций Макрона и Трампа

Сравнение стратегических подходов лидеров США и Франции по Украине:

Критерии и направления Эммануэль Макрон (Франция и Евросоюз) Дональд Трамп (позиция США) Военная помощь Украине Решительное продолжение, снятие ограничений Сокращение помощи и немедленное начало переговоров Давление на Россию Ужесточение санкций, геополитическое окружение Достижение соглашения через торговлю и переговоры Удары по энергетике Закрытие Украины полными системами защиты (ПВО) Взаимное прекращение ударов (предложение «Энергетического перемирия») Диалог с Кремлем Дипломатическая изоляция в основном через жесткие условия Личные договоренности и прагматичное посредничество Главная цель встречи Не дать Трампу сойти с общего курса Запада Продвижение своей предвыборной программы и формулы мира

Международная геополитика и экспертиза безопасности: почему спор Трампа и Макрона имеет историческое значение?

Выводы международных политологов и военных аналитиков:

Разрозненность «Заокеанья и Европы»: Евросоюз хорошо понимает, что без Вашингтона не сможет полностью обеспечить Украину оружием и финансовыми ресурсами; если Трамп прекратит помощь, это может привести к полному обрушению линии фронта;

Хрупкость энергетического перемирия: Инициатива Трампа о прекращении атак на инфраструктуру дает обеим сторонам временную передышку, но даже в случае прекращения атак ожесточенное противостояние на фронте будет продолжаться;

Стратегия Кремля: Москва смотрит на ситуацию прагматично — как отметил Песков, энергетическое прекращение поможет стабилизировать внутренний рынок, но Россия не спешит заключать долгосрочное перемирие, пока ее требования не будут полностью удовлетворены;

Амбиции лидерства Макрона: На фоне политической неопределенности в Германии Макрон пытается показать себя главным и единственным защитником Европы и повысить свой континентальный авторитет, убедив Трампа.

Этот открытый и острый диалог в кулуарах ООН определит, в каком направлении будет развиваться архитектура глобальной безопасности в ближайшие месяцы.

Как вы думаете, сможет ли президент Франции Эммануэль Макрон убедить Трампа продолжать финансирование и поддержку Украины? Может ли идея «энергетического перемирия», предложенная Дональдом Трампом, стать началом конца конфликта? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей о большой политике со всеми своими друзьями и любителями международных новостей!