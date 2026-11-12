На глазах у Макрона двое почетных караульных упали в обморок (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон стал свидетелем неожиданного инцидента во время официальной церемонии встречи президента Словакии Петера Пеллегрини. В ходе церемонии двое почетных караульных один за другим упали на землю. Об этом сообщили французские СМИ.

Инцидент произошел 11 ноября в Елисейском дворце в Париже. В тот момент, когда Макрон готовился встретить своего словацкого коллегу, один из военных, стоявших в строю, внезапно потерял равновесие, выронил саблю и упал. Увидев это, Макрон и сотрудники дворца немедленно бросились к нему. После этого военного вывели с места проведения церемонии.

Как пишет французская пресса, вскоре после этого, когда Макрон приветствовал Пеллегрини, упал и второй почетный караульный. Этот момент не попал на камеру, однако был слышен звук удара его сабли о землю. Макрон также обратил внимание на этот инцидент.

После этого официальная церемония встречи была продолжена, и главы двух государств провели встречу.

На данный момент официальной информации о причинах падения военных, а также об их состоянии здоровья не поступало.