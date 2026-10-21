Британский путешественник пешком путешествует по миру уже 28 лет

·5·Мир
Британский путешественник пешком путешествует по миру уже 28 лет

Британский путешественник Карл Бушби приблизился к своей грандиозной цели, обойдя пешком весь мир за почти тринадцать лет путешествия (прим. ред. в оригинале опечатка, далее указано 28 лет). В рамках экспедиции «Голиат», начатой им в 1998 году из города Пунта-Аренас в Чили, он находится в пути уже 28 лет.

Изначально планировалось завершить путешествие примерно за 12 лет. однако из-за проблем с визами, финансовых трудностей, пандемии и геополитической ситуации поездка несколько раз прерывалась.

Во время пути Бушби двигался из Южной Америки в Северную Америку, затем через Азию и Европу в сторону Великобритании. Он пересек Берингов пролив между Аляской и Россией, а также переплыл Каспийское море.

5 октября 2026 года путешественник переплыл пролив Ла-Манш и добрался до побережья Великобритании. Однако для достижения главной цели своей поездки — родного города Халл — ему предстоит пройти еще около 400 километров.

Интересно, что в 1998 году, когда Карл Бушби начал свое путешествие, первый iPhone еще не был представлен. О продолжающемся почти 30 лет путешествии также снимается документальный фильм.

Карл Бушбиэкспедиция GoliathПунта-АренасЛа-Манш
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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