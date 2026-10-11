Британец пешком обошел 29 стран за 28 лет

57-летний путешественник из Великобритании Карл Бушби за 28 лет путешествий пешком и вплавь по всему миру преодолел более 50 тысяч километров. Завершив основную часть своего путешествия, начатого в ноябре 1998 года на юге Чили, он наконец прибыл в Англию.

За время поездки Бушби побывал в общей сложности в 29 странах. Главным условием его необычного путешествия был отказ от использования транспорта — всю дистанцию он должен был преодолеть собственными силами.

В пути путешественник пересек немало опасных и сложных регионов. В частности, он пешком преодолел Дарьенский пробел в Колумбии в разгар вооруженных конфликтов. Кроме того, он стал первым человеком, пешком пересекшим Берингов пролив с востока на запад. Помимо этого, он проплыл 296 километров по Каспийскому морю.

Одним из последних серьезных испытаний для Бушби стало плавание через пролив Ла-Манш. 5 октября он добрался от французского берега до британского города Дувр. Заплыв продолжался три дня и занял в общей сложности около 20 часов. На берегу его встретили отец, братья и друзья. В числе встречающих был и немецкий режиссер Вернер Херцог, снимающий о путешественнике документальный фильм.

Бывший десантник перед началом поездки поставил перед собой два условия: не пользоваться транспортом в дороге и не возвращаться назад, пока не доберется до пункта назначения своими силами. Все свои вещи он возил в специальной тележке, которую назвал «Чудовище».

Изначально Бушби планировал завершить путешествие за 12 лет. Однако из-за проблем с визами, мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса поездка значительно затянулась. Препятствием также стало то, что российские власти долгое время не выдавали ему визу после пересечения Берингова пролива.

Несмотря на это, Бушби продолжал идти к своей цели. Пока его путешествие еще не завершено полностью: путешественнику предстоит пройти пешком еще около 400 километров до своего родного города Халл на севере Англии.