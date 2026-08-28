Разрушительное бедствие: в Непале погибли 200 человек, 800 туристов разыскиваются (видео)

Огромный оползень и мощные наводнения на границе Непала и Тибета вызвали одно из самых тяжелых стихийных бедствий в регионе за последние годы. По последним данным, в результате катастрофы на данный момент погибли около 200 человек.

Самая тревожная сторона ситуации заключается в том, что в горных и отдаленных районах около 1500 человек считаются пропавшими без вести. Более половины из них, а именно 800 человек, составляют иностранные и местные туристы, прибывшие на отдых.

Около 500 иностранных туристов в опасности: цифры в разрезе государств

В зоне бедствия полностью прервалась связь с почти 500 иностранными туристами, прибывшими из десятков стран мира. Подтверждено, что среди пропавших без вести есть граждане следующих государств:

Индия: 177 граждан;

США: 63 туриста;

Австралия: 34 туриста;

Великобритания: 33 гражданина;

Канада: 25 туристов.

Остальные иностранцы также являются выходцами из различных европейских и азиатских стран, посольства создали чрезвычайные штабы для выяснения судьбы своих граждан.

Поисковые работы проходят в тяжелых условиях

Из-за того, что снежные и каменные лавины смыли дороги, мосты и инфраструктуру, спасательные подразделения сталкиваются с большими трудностями при прибытии в пострадавшие селения и туристические лагеря.

К поисково-спасательным работам в приграничных районах привлечены авиация и специальные горноспасательные отряды, меры по поиску выживших под завалами продолжаются круглосуточно.