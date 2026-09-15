В Турции арестован британский турист, плюнувший на турецкий флаг

В турецком городе Аланья (провинция Анталья) 58-летний британский турист был арестован после конфликта, произошедшего в отеле. Об этом сообщает Те Сун.

Сообщается, что инцидент произошел 9 сентября у входа в гостиницу. Турист повздорил с сотрудниками отеля. Во время конфликта его обвинили в том, что он плюнул на висевший у входа турецкий флаг. После этого персонал гостиницы вызвал полицию.

Полиция задержала британского турист и доставила его в суд Аланьи. Суд принял решение о заключении его под стражу. Ему предъявлено обвинение в оскорблении символов государственного суверенитета.

Согласно турецкому законодательству, лицо, признанное виновным в оскорблении государственных символов, может быть приговорено к лишению свободы сроком до трех лет. На данный момент вина туриста еще не получила окончательного подтверждения судом.