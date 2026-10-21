В Омане заметили розовых дельфинов (видео)

В социальных сетях широкое распространение получили видеоролики, запечатлевшие дельфинов розового цвета у побережья Кантоб близ столицы Омана — Маската. Необычное зрелище сняли отдыхающие на берегу люди. Об этом сообщил Инсидер Папер.

Согласно данным, дельфины плавали у берега 15 октября и несколько раз выныривали на поверхность воды. Их необычный окрас вызвал большой интерес у интернет-пользователей.

В настоящее время точная принадлежность дельфинов, запечатленных на видео, к какому-либо виду не подтверждена. По некоторым предположениям, они могут быть дельфинами Риссо или индо-тихоокеанскими горбатыми дельфинами. Однако по самому изображению достоверно определить их вид сложно.

Причиной розового оттенка дельфинов могут быть различия в пигментации кожи, видимость кровеносных сосудов или влияние света. Тем не менее, точная причина такого окраса именно этих дельфинов пока неизвестна.