В Омане заметили розовых дельфинов (видео)

·56·Мир
В Омане заметили розовых дельфинов (видео)

В социальных сетях широкое распространение получили видеоролики, запечатлевшие дельфинов розового цвета у побережья Кантоб близ столицы Омана — Маската. Необычное зрелище сняли отдыхающие на берегу люди. Об этом сообщил Инсидер Папер.

Согласно данным, дельфины плавали у берега 15 октября и несколько раз выныривали на поверхность воды. Их необычный окрас вызвал большой интерес у интернет-пользователей.

В настоящее время точная принадлежность дельфинов, запечатленных на видео, к какому-либо виду не подтверждена. По некоторым предположениям, они могут быть дельфинами Риссо или индо-тихоокеанскими горбатыми дельфинами. Однако по самому изображению достоверно определить их вид сложно.

Причиной розового оттенка дельфинов могут быть различия в пигментации кожи, видимость кровеносных сосудов или влияние света. Тем не менее, точная причина такого окраса именно этих дельфинов пока неизвестна.

МаскатКантоброзовые дельфиныInsider Paper
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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