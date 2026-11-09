Как образуются цветные тени? Простой эксперимент вызвал интерес в интернете

Широко распространено мнение, что тени всегда бывают черными. Однако простой эксперимент, показывающий, что можно создавать цветные тени, привлекает внимание множества пользователей в социальных сетях.

В ходе эксперимента с использованием кусочков цветного целлофана и солнечного света создаются тени красного, синего и желтого оттенков. В основе этого лежит свойство света проходить через цветные материалы.

Когда солнечный свет проходит сквозь цветной целлофан, материал пропускает световые волны, соответствующие определенным цветам, а остальные поглощает или блокирует. В результате на освещенной поверхности появляются цветные пятна и очертания теней.

Использование нескольких источников цветного света позволяет создавать еще более разнообразные и четкие тени. При этом важное значение имеет расположение источников света и препятствий.

Самое интересное, что для проведения этого эксперимента не требуется дорогостоящее оборудование. С помощью обычного цветного целлофана и света можно в простой и увлекательной форме объяснить детям научные понятия о распространении света, образовании цветов и световом спектре.