Новая угроза на Ближнем Востоке: хуситы нацелились на наследного принца Саудовской Аравии?

·91·Мир
Новая угроза на Ближнем Востоке: хуситы нацелились на наследного принца Саудовской Аравии?

Геополитическая напряженность в Ближневосточном регионе вновь приближается к опасной точке. Согласно сообщению влиятельного информационного агентства Reuters, жизнь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана подвергается все более серьезной опасности.

В материалах отмечается, что йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) приступило к сбору специальных разведывательных данных с целью физического устранения (совершения покушения) саудовского принца.

Угроза покушения и разведывательная активность: что раскрыл Reuters?

Данная ситуация, отслеживаемая международными аналитиками и службами безопасности, может стать прямым ударом по миру в регионе:

  • Принц под прицелом: Группировки хуситов принимают активные меры по сбору секретных данных о маршрутах передвижения, системе безопасности и планах наследного принца;

  • Меры безопасности усиливаются: Администрация Эр-Рияда и саудовские спецслужбы подняли меры безопасности вокруг наследного принца на самый высокий уровень.

Дипломатия в тупике: хуситы отвергли переговоры в Омане

Еще одну важную новость, подтверждающую эскалацию ситуации, опубликовало агентство AFP:

  • Отвергнутая инициатива: Саудовская сторона выступила с предложением провести прямые мирные переговоры на территории Султаната Оман с целью урегулирования конфликта и снижения напряженности;

  • Реакция хуситов: Повстанцы категорически отвергли призыв саудитов сесть за стол переговоров в Омане. Это свидетельствует о приостановке дипломатических контактов между сторонами и возможности нового витка вооруженного противостояния.

Отказ хуситов от дипломатического диалога и их угрожающие действия в отношении руководства Саудовской Аравии могут еще больше ослабить региональную безопасность и вывести нестабильность вокруг Йемена и Персидского залива на новый этап.

Мухаммед бен СалманХуситыСаудовские спецслужбыЙемен
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Почему наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перешел на секретный режим?Почему наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перешел на секретный режим?13 октября 09:13Арабская коалиция нанесла сокрушительные удары по 82 военным объектам хуситов в ЙеменеАрабская коалиция нанесла сокрушительные удары по 82 военным объектам хуситов в Йемене8 октября 16:49Саудовский принц отказался наносить совместные с Израилем удары против хуситовСаудовский принц отказался наносить совместные с Израилем удары против хуситов14 октября 23:05«Трамп отказал!»: Наследный принц Саудовской Аравии просил США нанести удары по хуситам«Трамп отказал!»: Наследный принц Саудовской Аравии просил США нанести удары по хуситам11 сентября 23:35«Большое вето в ООН!»: Китай и Россия заблокировали резолюцию Совета Безопасности«Большое вето в ООН!»: Китай и Россия заблокировали резолюцию Совета Безопасности17 сентября 21:01Нефть превысила $100, а газ достиг $1000: Хуситы перекрыли порты и трубопроводыНефть превысила $100, а газ достиг $1000: Хуситы перекрыли порты и трубопроводы12 сентября 17:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель