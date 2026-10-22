Криштиану Роналду строит завод по производству воды стоимостью 20 миллионов евро

Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду строит завод по производству минеральной воды в деревне Гостей на севере страны. В проект планируется инвестировать около 20 миллионов евро.

По сообщению португальского информагентства Луса, проект реализуется компанией Маравилха Декимал, которая на равных долях принадлежит футболисту и компании Групо Утеиринхо. Обе стороны владеют 50 процентами акций компании.

В настоящее время ведутся работы по подготовке земли и закладке фундамента под строительство завода. Завершение строительства предприятия планируется к концу 2027 года, а запуск производства — в начале 2028 года.

Завод будет иметь возможность разливать в стеклянные и пластиковые бутылки от 500 до 600 миллионов литров воды в год. Ожидается, что на первом этапе на предприятии будет создано 30–35 рабочих мест. По мере увеличения объемов производства количество сотрудников может возрасти.

В рамках проекта будет использоваться природная родниковая вода деревни Гостей. Продукцию планируется экспортировать в основном на зарубежные рынки. В числе целевых рынков упоминаются и США. Специальный дизайн бутылки для воды разрабатывается в Италии.

Это один из проектов в сфере водного бизнеса, в котором участвует Роналду. Новое предприятие реализуется в сотрудничестве с португальской компанией Групо Утеиринхо, работающей на рынке бутилированной воды.