Криштиану Роналду строит завод по производству воды стоимостью 20 миллионов евро

·82·Мир
Криштиану Роналду строит завод по производству воды стоимостью 20 миллионов евро

Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду строит завод по производству минеральной воды в деревне Гостей на севере страны. В проект планируется инвестировать около 20 миллионов евро.

По сообщению португальского информагентства Луса, проект реализуется компанией Маравилха Декимал, которая на равных долях принадлежит футболисту и компании Групо Утеиринхо. Обе стороны владеют 50 процентами акций компании.

В настоящее время ведутся работы по подготовке земли и закладке фундамента под строительство завода. Завершение строительства предприятия планируется к концу 2027 года, а запуск производства — в начале 2028 года.

Завод будет иметь возможность разливать в стеклянные и пластиковые бутылки от 500 до 600 миллионов литров воды в год. Ожидается, что на первом этапе на предприятии будет создано 30–35 рабочих мест. По мере увеличения объемов производства количество сотрудников может возрасти.

В рамках проекта будет использоваться природная родниковая вода деревни Гостей. Продукцию планируется экспортировать в основном на зарубежные рынки. В числе целевых рынков упоминаются и США. Специальный дизайн бутылки для воды разрабатывается в Италии.

Это один из проектов в сфере водного бизнеса, в котором участвует Роналду. Новое предприятие реализуется в сотрудничестве с португальской компанией Групо Утеиринхо, работающей на рынке бутилированной воды.

Криштиану РоналдуGrupo OuteirinhoMaravilha DecimalПортугалия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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