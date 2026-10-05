Будущее Криштиану Роналду в сборной Португалии под вопросом

·43·Спорт
Будущее Криштиану Роналду в сборной Португалии под вопросом

Будущее капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в главной команде страны остается неопределенным. Согласно информации, опубликованной ESPN, во время последнего сбора в рамках Лиги наций возникло недопонимание между нападающим и главным тренером, которое стало достоянием общественности и вызвало бурные обсуждения в футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com.

Причиной конфликта стал матч против сборной Норвегии, прошедший в конце сентября. В этой встрече легенда португальского футбола остался в запасе и не вышел на поле. Несмотря на то, что команда одержала победу со счетом 2:1, опытный форвард остался недоволен решением тренера.

Недопонимание и конфликт с тренером

Криштиану Роналду, начавший в стартовом составе домашний матч против Уэльса, тяжело воспринял решение оставить его в запасе на игру в Осло. После матча против Норвегии нападающий «Аль-Насра» досрочно покинул расположение сборной, что вызвало волну обсуждений в прессе.

На фоне сложившейся ситуации президент Федерации футбола Португалии (ФПФ) Педру Проэнса попытался сгладить углы. Он назвал произошедшее обычным недопониманием, заявил, что все вопросы будут решены внутри команды, и выразил полную поддержку капитану сборной.

Реакция руководства федерации

Как сообщает ESPN, глава федерации особо отметил огромный вклад Криштиану Роналду в португальский футбол. По его словам, 41-летний нападающий является величайшим игроком в истории своей страны и на протяжении двух десятилетий демонстрирует преданность национальной команде.

«Мы говорим о величайшем футболисте всех времен», – подчеркнул Педру Проэнса. Глава федерации добавил, что двери сборной всегда открыты для игрока, если он физически готов, однако возникшее недопонимание должно быть урегулировано в рамках внутренней дисциплины.

Стало известно, что Криштиану Роналду и ранее задумывался о завершении международной карьеры, но из любви к родине решил продолжить выступления за сборную. На данный момент он является рекордсменом по количеству голов на международном уровне, забив 146 мячей в 234 матчах за Португалию.

Криштиану РоналдуПортугалияЛига нацийАль-НасрФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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