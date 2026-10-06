Рио Фердинанд раскритиковал Жорже Жезуша

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг резкой критике действия главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша. По его мнению, специалист проявил неуважение в отношениях с Криштиану Роналду и повел себя неподобающим образом по отношению к звездной звезде футбола. Эта ситуация привлекла внимание футбольной общественности и СМИ, вызвав серьезные дискуссии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, конфликт возник в расположении сборной Португалии во время последних матчей Лиги наций. Утверждается, что нападающий «Аль-Насра» покинул сбор досрочно из-за недопонимания с тренером. В матче против Норвегии основное внимание было приковано к роли ветерана на поле.

Во время встречи Криштиану Роналду получил указание разминаться, чтобы выйти на поле в последние полчаса игры. Однако тренер в конечном итоге решил не выпускать 41-летнего форварда. Бывшая звезда «Реал Мадрида» и «Ювентуса» открыто выразил недовольство на скамейке запасных.

Решение тренера и тактические изменения

Жорже Жезуш заявил, что тактические изменения по ходу игры заставили его изменить план. Тем не менее, это объяснение не смогло сгладить напряженность между тренером и футболистом. Подобные разногласия могут негативно сказаться на стабильности сборной на международной арене.

Рио Фердинанд подробно остановился на этой ситуации в своем подкасте Рио Пресентс. Бывший партнер по команде, выступавший вместе с Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» в 2003–2009 годах, резко осудил действия тренера. Он подчеркнул, что специалист проявил неуважение к легенде футбола.

Резкая оценка Рио Фердинанда

По словам Фердинанда, Жорже Жезуш слишком высокого мнения о себе. «Этот тренер думает, что он Алекс Фергюсон или Пеп Гвардиола. Не понимаю, почему он ставит себя в один ряд с великими тренерами. Он должен был проявить к Криштиану Роналду то уважение, которого тот заслуживает», — сказал бывший футболист.

По мнению эксперта, слабость тренера в работе с игроками создает атмосферу неопределенности в команде. Если Жорже не принесет публичных извинений, чтобы разрядить обстановку, он может лишиться своего поста. Фердинанд твердо заявил, что тренер обязан признать свою ошибку.