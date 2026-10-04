Уход Криштиану Роналду из сборной приобрел политический окрас

·60·Спорт
Уход Криштиану Роналду из сборной приобрел политический окрас

Неожиданный уход капитана сборной Португалии Криштиану Роналду из расположения команды вызвал бурные обсуждения в политических кругах страны. Как сообщает Goal.com, министр экономики Мануэл Каштру Алмейда открыто признал, какое огромное значение нападающий клуба «Аль-Наср» имеет для нации не только в спортивном, но и в экономическом и культурном плане. Об этом Goal.com сообщает.

Роналду — самый известный бренд Португалии

Министр отметил, что во многих точках мира люди узнают о Португалии именно благодаря Криштиану Роналду. В интервью телеканалу Нов Канал высокопоставленный чиновник в шутливой форме назвал опытного футболиста «самой известной компанией Португалии». Хотя он заявил, что не будет вмешиваться в тактические разногласия, возникшие с главным тренером Жорже Жезушем, он особо подчеркнул, что страна не должна терять личность такого глобального масштаба.

Напомним, что 41-летний футболист выразил недовольство тем, что его не выпустили на поле в матче против Норвегии и оставили в запасе. После этого нападающий покинул тренировочный лагерь в Копенгагене и во вторник официально покинул расположение сборной после разговора с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой.

Цифровой протест и реакция болельщиков

После этого инцидента на цифровых платформах стал отчетливо ощущаться «эффект Роналду». Официальная страница сборной Португалии в Instagram за 48 часов потеряла более 1,5 миллиона подписчиков. Болельщики массово отписывались от страницы в знак протеста против ухода игрока из команды.

На улицах Лиссабона и Оэйраша неизвестные установили загадочные баннеры рядом со штаб-квартирой Федерации футбола Португалии. На них была надпись «Ты всегда будешь нашим капитаном», а решения главного тренера Жорже Жезуша подверглись критике. Несмотря на то, что сборная одержала победу над Данией со счетом 4:2 в матче, где Роналду не участвовал, общественное мнение пока остается на стороне легендарного нападающего.

Министр Мануэл Каштру Алмейда еще раз напомнил, что страна не имеет права терять такой ценный актив. Несмотря на спортивные разногласия, авторитет Криштиану Роналду на международной арене продолжает играть решающую роль в продвижении бренда Португалии.

Криштиану РоналдуПортугалияФутболМануэл Каштру АлмейдаАль-Наср
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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