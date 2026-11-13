Дочери Криштиану Роналду Алане исполнилось 9 лет: трогательное поздравление от футболиста

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Дочери Криштиану Роналду Алане исполнилось 9 лет: трогательное поздравление от футболиста

Роналду опубликовал в разделе сторис своей страницы в Instagram фотографию празднично украшенного дома. Он оставил трогательную подпись на португальском языке: «С днем рождения, принцесса Алана! Очень тебя люблю!»

Праздничное оформление в этот раз также не осталось без внимания. В доме семьи в португальском городе Кашкайш была создана красивая атмосфера с помощью розовых, белых и серебристых шаров. В комнате разместили крупные буквы с именем Аланы, цифру 9 из шаров и множество подарков. Праздничный стол украсили цветами и розовыми свечами.

Супруга Роналду Джорджина Родригес также поделилась кадрами с дня рождения дочери на своей странице. Под фотографиями она написала комментарий: «Девять лет моей принцессе».

Для справки: Алана Мартина родилась 12 ноября 2017 года. Она является первой общей дочерью Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Всего у футболиста пятеро детей: Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, Алана и Белла Эсмеральда.

Поздравление Роналду в адрес дочери привлекло внимание фанатов. Пользователи социальных сетей в комментариях также поздравляют Алану с днем рождения, желая ей счастливого детства и радостных дней.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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