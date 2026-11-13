Дочери Криштиану Роналду Алане исполнилось 9 лет: трогательное поздравление от футболиста

Роналду опубликовал в разделе сторис своей страницы в Instagram фотографию празднично украшенного дома. Он оставил трогательную подпись на португальском языке: «С днем рождения, принцесса Алана! Очень тебя люблю!»

Праздничное оформление в этот раз также не осталось без внимания. В доме семьи в португальском городе Кашкайш была создана красивая атмосфера с помощью розовых, белых и серебристых шаров. В комнате разместили крупные буквы с именем Аланы, цифру 9 из шаров и множество подарков. Праздничный стол украсили цветами и розовыми свечами.