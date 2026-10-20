Неожиданное наказание: Криштиану Роналду наказан за уход из расположения сборной
Вокруг сборной Португалии разгорелся неожиданный и громкий скандал. По сообщению авторитетного издания Рекорд, Португальская федерация футбола (ФПФ) приняла официальное решение о дисквалификации капитана и лидера национальной команды Криштиану Роналду сроком на 30 дней.
Кроме того, дисциплинарный комитет применил в отношении 41-летнего нападающего, нарушившего правила и покинувшего расположение команды без разрешения, символический штраф в размере 255 евро.
«Покинул лагерь»: как все произошло на самом деле?
Причиной этого беспрецедентного дисциплинарного решения стала непонятная ситуация, возникшая в рамках Лиги наций:
Демарш перед матчем с Данией: Инцидент произошел в преддверии матча 3-го тура Лиги наций против сборной Дании (4:2). Роналду неожиданно покинул штаб-квартиру национальной команды перед важной встречей;
Позиция главного тренера: Хотя главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш публично заявлял об отсутствии каких-либо разногласий или конфликтов внутри команды, выяснилось, что на практике ситуация значительно накалилась;
Переговоры о примирении: Согласно поступившим сообщениям, Жезуш выразил согласие провести отдельную личную встречу со звездным футболистом с целью устранения возникших недоразумений и восстановления отношений.
Уникальная история Роналду в сборной
Отстранение Криштиану Роналду от сборной стало неожиданным ударом для всей мировой футбольной общественности:
23 года преданности: Форвард с 2003 года непрерывно защищает честь сборной Португалии, обновляя национальные рекорды;
Исторические трофеи: В футболке национальной сборной он стал чемпионом Европы в 2016 году, а также дважды поднимал над головой главный трофей Лиги наций УЕФА;
Туманное будущее: 30-дневная дисквалификация вызывает ряд вопросов о том, как будут развиваться дальнейшая карьера Роналду в сборной и его сотрудничество с главным тренером Жорже Жезушом.
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