Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу ухода нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду из расположения команды. Как сообщает Goal.com, неожиданный уход 41-летнего футболиста во время матчей Лиги наций вызвал большой резонанс в футбольном мире и поставил под угрозу его будущее в национальной сборной. Об этом Goal.com сообщает.

Как стало известно, основной причиной конфликта стало ухудшение отношений между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. В матче против Норвегии, завершившемся со счетом 2:1, опытный нападающий остался в запасе и не вышел на поле. Это стало первым случаем за последние 18 лет, когда он не попал в стартовый состав и не сыграл в официальном матче.

Кризисные переговоры и решение об уходе

После этой встречи опытный форвард, проведший 234 матча за сборную, провел экстренные переговоры с главным тренером и руководством Федерации футбола Португалии. Однако стороны не смогли прийти к соглашению, и Роналду принял решение покинуть расположение сборной.

В своем заявлении Роналду написал: «После пресс-конференции и беседы с президентом федерации я решил покинуть тренировочный лагерь сборной. Придет время, и я расскажу португальцам правду о причинах моего ухода».

Реакция команды и цифровые потери

По данным Goal.com, Бруну Фернандеш лично общался с пятикратным обладателем «Золотого мяча» и выразил ему поддержку. В своем заявлении Фернандеш сказал: «Я разговаривал с Криштиану и сказал ему, что он навсегда останется величайшей иконой нашей сборной и нашей страны. Наша сборная не разделена, она едина».

После этого инцидента Федерация футбола Португалии понесла серьезные потери в цифровом пространстве. Сообщается, что официальная страница сборной в Instagram за сутки после начала конфликта потеряла более миллиона подписчиков.

Ситуацию также обострил тот факт, что сам футболист поставил «лайк» под постом в социальных сетях, в котором критиковались действия федерации и тренерского штаба. В ответ на критику футбольная федерация опубликовала краткое заявление, сообщив, что вся делегация сосредоточена на предстоящих играх и достижении поставленных целей.