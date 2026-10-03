Будущее Криштиану Роналду в сборной под вопросом

·33·Спорт
Будущее Криштиану Роналду в сборной под вопросом

Конфликты вокруг сборной Португалии обостряются с каждым днем. В то время как неожиданный уход лидера команды Криштиану Роналду из сборной вызывает бурные обсуждения в футбольном мире, в конфликт вмешались и близкие футболиста. Как сообщает Goal.com, разногласия охватывают не только спортивные вопросы, но и личные противоречия. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес на своей странице в социальных сетях подвергла резкой критике решения главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша. Она поделилась в своем Instagram цитатой легендарного тренера сэра Алекса Фергюсона, поставив под сомнение действия наставника. Это заявление быстро привлекло внимание общественности.

Цитата сэра Алекса Фергюсона и личные претензии

В тексте, опубликованном Джорджиной Родригес, содержалась жесткая оценка решений тренера. Там говорилось: «Если Жорже Жезуш чувствовал, что не собирается использовать его услуги, то зачем он вызвал его в сборную? Чтобы показать свою власть? Это не власть, это слабость».

Несмотря на то, что первоисточник этой цитаты не был подтвержден независимо, Джорджина Родригес добавила к ней свой личный комментарий. Она оставила резкие критические замечания, намекая на фамилию тренера. Хотя пост вскоре был удален, он не остался без внимания широкой общественности и вызвал огромный резонанс.

Реакция членов семьи и атмосфера в сборной

От имени семьи выступила не только Джорджина, но и сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру, которая раскритиковала национальную прессу. Осудив подход сотрудников СМИ, проявляющих жесткое отношение к нападающему, она написала «Тудо дито», что означает «все сказано». Эта ситуация еще раз показала, что семья футболиста едина и поддерживает его.

Тем не менее, главный тренер Жорже Жезуш продолжает настаивать на том, что в сборной нет никаких конфликтов. По его словам, при выборе состава ко всем футболистам применяются одинаковые правила, и он принимает решения, за которые несет единоличную ответственность. В настоящее время сборная Португалии готовится к предстоящим матчам с остальными 24 футболистами.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду пока не делал официального заявления о завершении своей международной карьеры. Тем не менее, будет ли он в будущем выступать за сборную под руководством этого тренера, остается неизвестным. Болельщики с нетерпением ждут официального заявления футболиста, которое прояснит ситуацию.

Криштиану РоналдуДжорджина РодригесЖорже ЖезушПортугалияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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