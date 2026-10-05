Жорже Жезуш прояснил будущее Криштиану Роналду в сборной

·74·Спорт
Жорже Жезуш прояснил будущее Криштиану Роналду в сборной

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш после матчей Лиги наций заявил, что звездный нападающий Криштиану Роналду может вернуться в национальную команду в любое время. По словам специалиста, судьба легендарного капитана зависит только от него самого, и двери для него остаются открытыми. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эта ситуация возникла после конфликта, произошедшего во время последних сборов команды. После победы Португалии на выезде над Уэльсом сборная готовилась к матчам против Норвегии и Дании. 41-летний форвард, недовольный потерей места в основном составе, остался в запасе на игру с Норвегией и не вышел на поле.

Как сообщает Goal.com, это был первый случай с 2008 года, когда знаменитый футболист остался в запасе в официальном матче и не получил игрового времени. После того как главный тренер подтвердил, что не планирует выпускать его в стартовом составе и на следующую встречу, нападающий «Аль-Насра» в резкой форме покинул расположение сборной.

Позже в своих социальных сетях футболист написал, что со временем сам объяснит всем португальцам причины этого шага. Несмотря на это, главный тренер Жорже Жезуш попытался смягчить ситуацию, заявив о готовности провести диалог с опытным капитаном перед ноябрьскими матчами.

Реакция команды и результаты

Несмотря на отсутствие Роналду, действующие чемпионы продолжили победное шествие в Лиге наций. Успех со счетом 2:1 над Норвегией обеспечил команде путевку в четвертьфинал и позволил оторваться от Дании в группе на шесть очков.

В его отсутствие шанс в атаке получил нападающий «Милана» Гонсалу Рамуш, который сумел забить голы во всех трех матчах, в которых выходил на поле. Тем не менее, игроки сборной продолжают поддерживать своего капитана.

Защитник Жоау Канселу в интервью каналу РТП сказал: «Криштиану — наш капитан, лучший футболист в истории Португалии. Мы верим, что все закончится хорошо». Его товарищ по команде Нуну Мендеш также подчеркнул, что если Криш вернется в сборную, его примут с распростертыми объятиями.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугалияЛига НацийФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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